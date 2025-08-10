Connect: Future You Hadirkan Pengalaman Fragrance Sensorium yang Imersif

Headline
SENI dan aroma bertemu dalam satu ruang imersif di instalasi Connect: Future You, persembahan dsm-firmenich, yang digelar di ART:1 New Museum, Jakarta, pada 5–15 Agustus 2025.
Lebih dari sekadar pameran, acara ini mengajak pengunjung menyelami masa depan wewangian sebagai media ekspresi diri, penghubung emosi, dan cerminan aspirasi pribadi.
Riset eksklusif dsm-firmenich mengungkapkan bahwa wewangian bukan hanya tentang aroma harum, tetapi juga memiliki kekuatan membangkitkan perasaan dan mengiringi manusia di berbagai momen kehidupan.
Di Jakarta, konsep ini diwujudkan lewat karya seniman Indonesia, Yawara, bertajuk The Forest and Its Fragrance — sebuah hutan imajinatif yang tak dihadirkan dengan pepohonan, melainkan lembaran batik berwarna yang digantung menyerupai dedaunan hidup.
“Kreativitas tidak memiliki batas — tidak ada garis, tidak ada kotak, tidak ada aturan,” ujar Honorine Blanc, Master Perfumer dsm-firmenich.
“Seperti seni, bahan daur ulang juga bisa menjadi sumber inspirasi. Kita bisa memetik pelajaran dari masa lalu untuk menciptakan sesuatu yang baru,” lanjutnya.
Bagi Alessandro Croce, Perfumer dsm-firmenich, karya Yawara memicu tantangan kreatif untuk menerjemahkannya ke dalam aroma.
“Saya memilih bahan 100% daur ulang. Setiap wangi punya masa lalu. Ketidaksempurnaan mereka penting — membawa kemurnian, ketidakpastian, dan keindahan yang tak terduga. Seperti batik, mereka tidak terkekang bentuknya dan mendorong batas kreativitas,” jelasnya.
Selain menghadirkan instalasi seni yang memadukan visual, aroma, dan emosi, Connect: Future You juga mempersembahkan 22 kreasi wewangian orisinal yang diciptakan oleh perfumer global dan lokal.
Bahan-bahan dari Asia Tenggara menjadi elemen penting dalam setiap formulasi, yang kemudian diaplikasikan ke dalam beragam bentuk — mulai dari Eau de Toilette (EDT), sabun mandi, pelembut dan deterjen pakaian, hingga produk pencuci piring.
Levenza Toh, Wakil Presiden Regional Consumer Brands Asia Tenggara, Jepang & Korea, Perfumery & Beauty dsm-firmenich, mengatakan, “Kami berinvestasi secara berani dan kreatif di masa depan industri wewangian Asia Tenggara, dimulai dari Indonesia, yang kaya budaya dan potensi luar biasa.”
Hal senada disampaikan Veronique Xue, Kepala Fine Fragrance Experience Asia dsm-firmenich. “Inisiatif ini adalah komitmen kami untuk berkolaborasi dengan brand dan partner di Indonesia, menghadirkan inovasi, kearifan lokal, dan storytelling berbasis aroma,” ujarnya.
Indonesia sendiri kini menjadi salah satu pasar konsumen paling dinamis di Asia Tenggara, dengan populasi muda yang terhubung secara digital, ekosistem kreatif yang berkembang pesat, dan percepatan inovasi produk yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam konteks ini, Connect: Future You menegaskan peran wewangian sebagai bahasa universal yang menjembatani siapa kita hari ini dan siapa yang kita inginkan di masa depan. (Z-1)
