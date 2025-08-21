Waspadai Cacingan Pada Anak, Kenali Gejala Dan Cara Mengobatinya

Ilustrasi(freepik)

CACINGAN menjadi masalah kesehatan yang umum terjadi pada anak-anak. Kelompok usia yang paling rentan adalah anak-anak antara 5 hingga 10 tahun. Meskipun penyakit ini mudah diobati, infeksi berulang sering terjadi jika tidak ada tindakan pencegahan yang tepat.

Mari kita kenali tanda-tanda cacingan, cara mengobatinya, dan langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan.

Kenali Tanda-tanda Cacingan pada Anak

Penularan cacing pada anak biasanya terjadi ketika telur cacing yang menempel pada tangan atau kaki tidak sengaja tertelan. Kebanyakan kasus cacingan tidak menimbulkan gejala yang parah, namun ada beberapa tanda khas yang dapat dikenali:

Gatal di area sekitar anus, yang biasanya terasa lebih intens pada malam hari.

Gelisah atau sulit tidur karena sering menggaruk area anus.

Perubahan emosi, seperti menjadi mudah marah atau tersinggung.

Iritasi atau kemerahan pada kulit di sekitar anus.

Sering mengeluh sakit perut.

Turunnya nafsu makan, yang dapat berujung pada penurunan berat badan.

Selain itu, pada beberapa kasus, cacing bisa terlihat saat anak buang air besar (BAB) atau di sekitar anus. Salah satu jenis cacing, seperti cacing kremi, terlihat seperti potongan benang putih kecil berukuran sekitar 2–13 mm.

Pengobatan Cacingan

Jika anak menunjukkan gejala cacingan, pemberian obat cacing adalah solusi utamanya. Obat-obatan ini berfungsi membunuh cacing dalam tubuh.

Mebendazole

Albendazole

Pyrantel Pamoate

Penting untuk diingat, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter atau petunjuk pada kemasan untuk memastikan dosis yang tepat dan aman bagi anak. Jika gejala berlanjut atau memburuk, segera konsultasikan ke dokter.

Cara Efektif Mencegah Cacingan pada Anak

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kunci pencegahan cacingan adalah dengan memutus rantai penularannya melalui pola hidup bersih dan sehat. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda praktikkan di rumah:

1. Jaga Kebersihan Diri Anak

Cuci Tangan Rutin: Latih anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah bermain, memakai toilet, serta sebelum dan sesudah makan.

Kuku Bersih dan Pendek: Jaga agar kuku anak tetap pendek dan bersih agar tidak menjadi tempat berkembangnya telur cacing.

Pakai Alas Kaki: Biasakan anak mengenakan alas kaki saat bermain di luar rumah untuk mencegah kontak langsung dengan tanah yang mungkin terkontaminasi.

2. Jaga Kebersihan Lingkungan dan Barang

Bersihkan Pakaian dan Perlengkapan Tidur: Cuci pakaian, seprai, pakaian dalam, dan handuk dengan air panas untuk membunuh telur cacing. Keringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan mesin pengering bersuhu tinggi.

Pakaian Bersih: Biasakan anak setiap hari mengenakan pakaian bersih.

Hindari Menggaruk Anus: Jika anak merasa gatal di area anus, cegah mereka untuk menggaruk agar tidak menyebarkan telur cacing ke benda atau orang lain.

3. Perhatikan Kebersihan Makanan

Pastikan makanan yang dikonsumsi anak sudah bersih dan matang sepenuhnya. Hindari konsumsi sayuran mentah yang tidak dicuci dengan benar atau daging yang belum matang, karena bisa menjadi sumber penularan.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan di atas, Anda dapat melindungi anak dari infeksi cacing dan menjaga kesehatannya secara menyeluruh.