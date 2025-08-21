Cacingan Masih jadi Masalah Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Serius

Ilustrasi(kemkes.go.id)

KASUS cacingan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia khusus di daerah tropis termasuk di Indonesia. Kasus ini juga menandakan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang belum selesai.

Masyarakat masih ada yang belum mengerti atau memperhatikan kesehatan lingkungan hingga cara antisipasi agar kasus cacingan tidak terjadi.

Ada tiga jenis cacing yang umumnya menginfeksi anak-anak, khususnya usia prasekolah yaitu Ascaris lumbricoides (cacing gelang), Ancylostoma duodenale (cacing tambang) dan Trichiuris trichiura (cacing cambuk).

"Infeksi dari cacing yang ditularkan melalui tanah (Soil Transmitted Helminths/STH) yaitu cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah untuk berkembang biak," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman, Kamis (21/8).

STH yang banyak di Indonesia adalah cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Cacingan sebabkan gangguan pada intake makanan, pencernaan, penyerapan serta metabolismenya.

Secara kumulatif, infeksi cacing atau cacingan dapat menimbulkan kerugian gizi berupa kekurangan kalori dan protein serta kehilangan darah sehingga berdampak pada perkembangan fisik, kecerdasan, dan ketahanan tubuh.

"Infeksi cacing gelang, cacing cambuk dan cacing tambang sangat erat dengan kebiasaan defekasi (buang air besar/BAB) sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan dan bermain/bekerja di tanah tanpa pakai alas kaki," ujar dia.

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan membiasakan mencuci tangan di 5 waktu penting: setelah makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktifitas.

Selain itu masyarakat agar melakukan BAB pada tempatnya, memakai alas kaki, memotong kuku. Kemudian sebelum makan sebaiknya mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, memasak makanan dengan baik dan menggunakan sumber air bersih.

"Jika ada gejala cacingan segera berobat ke puskesmas, dan untuk anak usia 1-12 tahun minum obat cacing yang diberikan oleh petugas puskesmas 2 kali setahun," pungkasnya. (H-2)