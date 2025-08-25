Denny Sumargo Jalani Program Anak Kedua hingga Mengaku Punya Masalah Sperma

Ilustrasi(Dok. @sumargodenny)

SELEBRITAS Denny Sumargo dan istrinya, Olivia Allan tengah menjalani program untuk anak keduanya. Sebelum menjalani program itu, ia sudah membicarakannya dengan sang istri.

"Aku lagi menjalankan program anak kedua dan itu good news-nya," kata Denny Sumargo, dalam sesi perbincangan di akun Youtube Ivan Gunawan, Minggu (24/8).

"Biel anak gue sudah 1 tahun dan planning-nya Cici (panggilan Olivia Allan), kalau sudah 1 tahun dia mau mengambil program anak kedua karena dia pengin punya anak laki," sambungnya.

Rencana, program anak kedua Denny dan istrinya akan dilakukan di rumah sakit yang sama tempat istrinya melahirkan anak pertamanya.

"Programnya masih di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama. Karena, memang kan kemarin di situ yang akhirnya berhasil dari semua usaha dan harapannya," ujar Denny.

Kualitas Sperma Tidak Baik

Denny Sumargo menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kualitas sperma yang baik sehingga hal itu akan berdampak pada kehamilan sang istri. "Waktu itu istri pernah hamil normal dua kali, ternyata kejelekannya ada di sperma gue," jelasnya.

"Kalau misalnya sperma ini tidak dicek dahulu, kemudian kalau normal kan langsung jadi kemungkinan embrionya itu tidak bagus," lanjutnya.

Sehingga embrio yang tidak bagus tersebut akan berdampak. Embrio tidak bertumbuh dengan baik dan mengakibatkan kegagalan di semester 1. "Atau sebelum 3 bulan itu sudah pasti tidak jadi baik itu keguguran, jantungnya tiba-tiba hilang, cacat di fisik, cacat di apa, akhirnya tidak kuat gitu," papar Denny.

Jalan utama untuk mendapatkan keturunan dengan sang istri ialah proses bayi tabung. "Untuk mengatasi hal itu paling bagus memang sebenarnya lewat program bayi tabung supaya jelas embrionya," kata Denny

"Bisa dicek juga PGTA (pre implatation genetic testing for anueploidy) kita, di mana kita bisa ngelihat secara kromosom bahwa ini tidak ada tendensi ke arah kelainan genetika karena memang mau program anak laki-laki juga," lanjutnya

Meski usaha telah dilakukan Denny bersama istrinya, Denny mengatakan apabila memang program anak kedua tidak berhasil, Denny tidak mempermasalahkannya. "Jujur, gue pengin punya anak dua dan itu sepasang tetapi kalau enggak dikasih, satu juga ya enggak apa-apa," ujarnya.

Denny Sumargo menikah dengan Olivia Allan pada 21 November 2020. Pasangan ini dikaruniai anak perempuan yang disapa Biel. Anak pertama mereka lahir pada 27 Juli 2024 melalui operasi caesar. (H-2)

