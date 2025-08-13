10 Fakta Menarik Olivia Allan, Istri Denny Sumargo yang Inspiratif

Olivia Allan, istri Denny Sumargo.(Dok. Instagram )

OLIVIA Allan adalah sosok wanita inspiratif yang dikenal sebagai istri aktor dan presenter Denny Sumargo. Namun, Olivia lebih dari sekadar pasangan selebriti. Dengan karier yang gemilang dan semangat petualang, ia berhasil mencuri perhatian banyak orang. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang Olivia Allan yang wajib kamu ketahui!

1. Keturunan Singapura-Indonesia

Olivia Allan lahir di Jakarta pada 9 Juni 1986. Ia memiliki darah campuran, dengan ayah dari Singapura dan ibu asal Bandung, Indonesia. Masa kecilnya dihabiskan di Australia karena pekerjaan ayahnya, membuatnya memiliki pengalaman lintas budaya yang kaya.

2. Pendidikan di Universitas Ternama

Olivia Allan menempuh pendidikan sarjana di bidang Bisnis dan Perdagangan di Monash University, Australia, yang masuk dalam daftar 50 universitas terbaik dunia. Ia juga melanjutkan studi Master Hukum Internasional di Universitas Politik dan Hukum China, menunjukkan dedikasinya pada pendidikan.

3. Karier Cemerlang di Berbagai Perusahaan

Olivia Allan adalah wanita karier yang sukses. Ia pernah menjabat sebagai Customer Relations di PT Sumberdaya Sewatama, Area Sales Manager di PT Sulzer Turbo Services, dan Project Manager di PT Jakarta Propertindo. Puncaknya, ia menjadi Direktur Utama PT Jasa Medivest dari 2019 hingga 2022.

4. Komisaris Independen di Perusahaan Besar

Pada Juni 2023, Olivia Allan diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), sebuah perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan CMNP, PT Marga Sarana Jabar.

5. Dekat dengan Jusuf Hamka

Olivia Allan memiliki hubungan dekat dengan pengusaha Jusuf Hamka, yang menganggapnya seperti anak sendiri. Kedekatan ini terlihat dari keterlibatannya dalam kegiatan sosial Jusuf Hamka, seperti acara bersama anak yatim di Masjid Babah Alun.

6. Hobi Petualang dan Mendaki Gunung

Olivia Allan dikenal sebagai pecinta petualangan. Ia gemar mendaki gunung dan panjat tebing. Beberapa gunung yang telah ia daki termasuk Gunung Rinjani, Gunung Hawu Padalarang, dan bahkan Gunung Everest di Tibet pada 2018.

7. Pecinta Kucing yang Peduli

Olivia Allan dan Denny Sumargo adalah pecinta kucing. Mereka memiliki beberapa kucing peliharaan dan sering menunjukkan kasih sayang mereka. Olivia pernah menyelamatkan kucing liar yang terluka dan memastikan hewan tersebut mendapat perawatan sebelum dilepaskan kembali.

8. Pernikahan Rahasia dengan Denny Sumargo

Olivia Allan menikah dengan Denny Sumargo pada 21 November 2020 dalam acara yang sederhana dan rahasia, tanpa kehadiran orang tua Olivia yang tinggal di Singapura. Mereka pertama kali bertemu dua tahun sebelumnya melalui perkenalan seorang teman.

9. Perjuangan Mendapatkan Keturunan

Olivia Allan dan Denny Sumargo menghadapi tantangan berat dalam mendapatkan keturunan, dengan tiga kali keguguran. Namun, pada 2024, mereka mengumumkan kehamilan keempat Olivia, yang telah mencapai trimester kedua, membawa harapan baru bagi pasangan ini.

10. Gaya Hidup Aktif dan Inspiratif

Selain karier dan hobi petualang, Olivia Allan dikenal karena gaya hidup aktifnya. Ia sering berbagi momen perjalanan dan aktivitas olahraga di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup penuh semangat dan produktif.

Kesimpulan

Olivia Allan bukan hanya istri Denny Sumargo, tetapi juga seorang wanita karier sukses, petualang, dan pecinta hewan yang inspiratif. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan semangat pantang menyerah, ia menjadi teladan bagi banyak orang. (Z-10)