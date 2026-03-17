PUBG Mobile Rilis Versi 4.3: Jelajahi Luar Angkasa dalam Mode Evolving Universe

Headline
KABAR gembira bagi para penggemar battle royale. PUBG Mobile resmi meluncurkan pembaruan versi 4.3 yang membawa transformasi besar pada medan pertempuran.
Melalui tema bertajuk Evolving Universe, pemain akan diajak merasakan sensasi bertarung dengan nuansa kedalaman luar angkasa yang tersedia hingga 10 Mei 2026.
Pembaruan ini memberikan wajah baru bagi sejumlah peta ikonik, terutama Erangel. Dalam mode Evolving Universe, Erangel hadir dengan fitur intergalaksi yang mencakup pembaruan area perkotaan, fenomena distorsi ruang-waktu, hingga mekanik rel dinamis yang mengubah cara pemain berpindah tempat.
Selain itu, Erangel juga memboyong kembali mode populer yang sebelumnya hanya tersedia pada versi 2.1.
Tidak hanya Erangel, peta lain pun mendapatkan penyegaran signifikan:
Dari sisi gameplay, pemain kini dapat memilih lima spesialisasi skill pasif sebelum pertandingan dimulai di spawn island. Skill ini dapat terus ditingkatkan seiring berjalannya pertandingan untuk mendukung strategi bermain masing-masing individu.
Sistem progres juga diperbarui dengan diperkenalkannya Energy Rank (tingkatan C, B, A, hingga S). Peringkat ini akan meningkat berdasarkan poin perilaku baik pemain selama pertandingan.
Jika berhasil mencapai level tertentu, pemain dapat membuka temporal vaults untuk mendapatkan keuntungan tambahan.
Momen peluncuran versi 4.3 ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-8 PUBG Mobile. Untuk memeriahkannya, grup band ternama OneRepublic menghadirkan lagu baru berjudul Lean sebagai lagu tema tahun ini yang akan menemani pemain di arena permainan.
Sederet kolaborasi besar juga turut mewarnai pembaruan ini. Pemain akan menemukan konten eksklusif hasil kolaborasi dengan kreator digital MrBeast serta anime populer Jujutsu Kaisen.
Selain konten tematik, PUBG Mobile juga memberikan peningkatan pada berbagai mode seperti World of Wonder, Metro Royale, Classic Mode, hingga fitur Home Made.
Antarmuka gim juga mengalami perombakan agar tampil lebih bersih dan halus. Dengan minimalisasi distraksi visual, pemain diharapkan dapat lebih fokus pada permainan yang kini terasa lebih personal dan responsif. (Ant/Z-1)
Penyesuaian senjata dalam patch ini dinilai cukup signifikan, terutama untuk kategori peluru 5.56mm dan 7.62mm, yang selama ini menjadi fondasi utama meta permainan PUBG Mobile.
Para pemain kini dapat menikmati video musik Malapetaka daro Juicy Luicy yang ditayangkan secara khusus melalui kanal YouTube resmi PUBG Mobile Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved