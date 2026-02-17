Meta PUBG MOBILE v4.2 Bergeser: M416 Melemah, AUG dan AKM Mulai Mendominasi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PUBG MOBILE resmi membuka 2026 lewat update besar versi 4.2 bertajuk Primewood Genesis. Pembaruan ini bukan hanya menghadirkan nuansa visual baru bertema flora, tetapi juga membawa perubahan yang jauh lebih krusial bagi ekosistem kompetitif pada bagian weapon adjustment.
Penyesuaian senjata dalam patch ini dinilai cukup signifikan, terutama untuk kategori peluru 5.56mm dan 7.62mm, yang selama ini menjadi fondasi utama meta permainan. Dampaknya pun langsung terasa, bahkan di kalangan pro player.
Salah satu yang angkat suara adalah Ryzen, mantan pemain Bigetron Red Aliens sekaligus juara dunia PUBG MOBILE. Ia menyebut bahwa senjata favorit banyak pemain selama bertahun-tahun, M416, kini tak lagi sekuat dulu.
M416 selama ini dikenal sebagai senjata paling serbaguna, stabil, dan mudah dikontrol. Recoil yang ringan membuatnya menjadi pilihan utama untuk duel jarak menengah, baik di ranked maupun turnamen.
Namun, menurut Ryzen, patch terbaru membuat performa M416 menurun drastis, terutama saat digunakan untuk spray.
“Menurut saya, update ini bagus. AKM juga tambah bagus, tapi pakai M4 sekarang terasa seperti ‘kerupuk’,” ungkap Ryzen.
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi duel, terutama ketika melakukan spray jarak menengah, M416 kini sering gagal mengamankan knock yang sebelumnya bisa didapat dengan lebih konsisten.
Dengan melemahnya M416, Ryzen kini mulai beralih ke AUG sebagai senjata utama untuk kategori 5.56mm.
AUG dinilai lebih unggul dari sisi stabilitas dan efektivitas dalam duel jarak menengah hingga jauh.
Beberapa faktor yang membuat AUG kini semakin dilirik antara lain:
Peralihan ini cukup mencolok karena sebelumnya AUG bukanlah senjata utama yang dominan dalam meta kompetitif.
Tidak hanya 5.56mm, Ryzen juga menyoroti peningkatan performa senjata 7.62mm, terutama AKM.
Dalam patch 4.2, AKM disebut mendapat boost yang membuatnya semakin mematikan, terutama dalam situasi jarak dekat.
“AKM bakal kepakai banget. Dalam skenario jarak dekat, dua peluru ke kepala saja sudah cukup untuk knock,” ujarnya.
Dengan damage tinggi yang menjadi ciri khasnya, AKM kini berpotensi menjadi salah satu senjata paling mengancam untuk close combat, khususnya dalam duel cepat di area sempit.
Perubahan ini membuka peluang munculnya loadout baru yang lebih fleksibel. Jika sebelumnya kombinasi senjata populer sering didominasi M416 dengan dukungan senjata jarak jauh, kini loadout seperti AUG + AKM mulai dianggap sebagai opsi meta baru.
AUG dapat diandalkan untuk duel mid hingga long range dengan spray stabil, sementara AKM mampu menjadi “pemecah” duel jarak dekat lewat damage besar dan potensi knock cepat.
Update Primewood Genesis menegaskan bahwa meta PUBG MOBILE tidak pernah benar-benar permanen.
Patch 4.2 menjadi contoh nyata bagaimana perubahan kecil pada recoil, damage, maupun konsistensi peluru bisa menggeser dominasi senjata yang sudah bertahan bertahun-tahun.
Jika pemain sekelas Ryzen sudah mulai meninggalkan M416, pemain lain pun mau tak mau harus beradaptasi.
Di tengah meta baru ini, eksplorasi senjata dan penyesuaian gaya bermain menjadi kunci.
Meski meta berubah, satu hal tetap sama: skill, positioning, dan decision making tetap menjadi faktor utama untuk meraih Winner Winner Chicken Dinner. (LigaGame ESports & Youtube Ryzen/Z-1)
Para pemain kini dapat menikmati video musik Malapetaka daro Juicy Luicy yang ditayangkan secara khusus melalui kanal YouTube resmi PUBG Mobile Indonesia.
Pemecahan rekor tersebut melibatkan 392 peserta yang bergerak serentak di empat lokasi publik utama dunia, salah satunya di Taman Lapangan Banteng, Jakarta.
Kendaraan Porsche dapat diakses dan digunakan dalam gim PUBG Mobile mulai 5 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga 28 Februari 2026.
Pelajari tips ampuh agar akun PUBG Mobile tetap aman dan terhindar dari banned permanen. Hindari cheat, laporan massal, dan gunakan emulator resmi.
Melalui kolaborasi ini, desain ikonik Balenciaga akan tampil di medan pertempuran virtual PUBG Mobile dalam item in-game, hadiah khusus, dan peta bertema World of Wonder.
Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.
Pengembang gim League of Legends menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.
Gim Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved