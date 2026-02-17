Meta PUBG MOBILE v4.2 Bergeser: M416 Melemah, AUG dan AKM Mulai Mendominasi

Update PUBG Mobile(Dok ligaGame ESports)

PUBG MOBILE resmi membuka 2026 lewat update besar versi 4.2 bertajuk Primewood Genesis. Pembaruan ini bukan hanya menghadirkan nuansa visual baru bertema flora, tetapi juga membawa perubahan yang jauh lebih krusial bagi ekosistem kompetitif pada bagian weapon adjustment.

Penyesuaian senjata dalam patch ini dinilai cukup signifikan, terutama untuk kategori peluru 5.56mm dan 7.62mm, yang selama ini menjadi fondasi utama meta permainan. Dampaknya pun langsung terasa, bahkan di kalangan pro player.

Salah satu yang angkat suara adalah Ryzen, mantan pemain Bigetron Red Aliens sekaligus juara dunia PUBG MOBILE. Ia menyebut bahwa senjata favorit banyak pemain selama bertahun-tahun, M416, kini tak lagi sekuat dulu.

M416 Dinilai tidak Lagi Stabil untuk Spray

M416 selama ini dikenal sebagai senjata paling serbaguna, stabil, dan mudah dikontrol. Recoil yang ringan membuatnya menjadi pilihan utama untuk duel jarak menengah, baik di ranked maupun turnamen.

Namun, menurut Ryzen, patch terbaru membuat performa M416 menurun drastis, terutama saat digunakan untuk spray.

“Menurut saya, update ini bagus. AKM juga tambah bagus, tapi pakai M4 sekarang terasa seperti ‘kerupuk’,” ungkap Ryzen.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi duel, terutama ketika melakukan spray jarak menengah, M416 kini sering gagal mengamankan knock yang sebelumnya bisa didapat dengan lebih konsisten.

AUG Mulai Jadi Pilihan Utama Senjata 5.56mm

Dengan melemahnya M416, Ryzen kini mulai beralih ke AUG sebagai senjata utama untuk kategori 5.56mm.

AUG dinilai lebih unggul dari sisi stabilitas dan efektivitas dalam duel jarak menengah hingga jauh.

Beberapa faktor yang membuat AUG kini semakin dilirik antara lain:

recoil lebih stabil

bullet velocity lebih tinggi

damage lebih konsisten

kontrol spray lebih presisi

Peralihan ini cukup mencolok karena sebelumnya AUG bukanlah senjata utama yang dominan dalam meta kompetitif.

AKM Naik Daun di Meta 7.62mm

Tidak hanya 5.56mm, Ryzen juga menyoroti peningkatan performa senjata 7.62mm, terutama AKM.

Dalam patch 4.2, AKM disebut mendapat boost yang membuatnya semakin mematikan, terutama dalam situasi jarak dekat.

“AKM bakal kepakai banget. Dalam skenario jarak dekat, dua peluru ke kepala saja sudah cukup untuk knock,” ujarnya.

Dengan damage tinggi yang menjadi ciri khasnya, AKM kini berpotensi menjadi salah satu senjata paling mengancam untuk close combat, khususnya dalam duel cepat di area sempit.

Kombinasi AUG + AKM Berpotensi Jadi Meta Baru

Perubahan ini membuka peluang munculnya loadout baru yang lebih fleksibel. Jika sebelumnya kombinasi senjata populer sering didominasi M416 dengan dukungan senjata jarak jauh, kini loadout seperti AUG + AKM mulai dianggap sebagai opsi meta baru.

AUG dapat diandalkan untuk duel mid hingga long range dengan spray stabil, sementara AKM mampu menjadi “pemecah” duel jarak dekat lewat damage besar dan potensi knock cepat.

Adaptasi Jadi Kunci di Era Meta Baru

Update Primewood Genesis menegaskan bahwa meta PUBG MOBILE tidak pernah benar-benar permanen.

Patch 4.2 menjadi contoh nyata bagaimana perubahan kecil pada recoil, damage, maupun konsistensi peluru bisa menggeser dominasi senjata yang sudah bertahan bertahun-tahun.

Jika pemain sekelas Ryzen sudah mulai meninggalkan M416, pemain lain pun mau tak mau harus beradaptasi.

Di tengah meta baru ini, eksplorasi senjata dan penyesuaian gaya bermain menjadi kunci.

Meski meta berubah, satu hal tetap sama: skill, positioning, dan decision making tetap menjadi faktor utama untuk meraih Winner Winner Chicken Dinner. (LigaGame ESports & Youtube Ryzen/Z-1)