Roblox Revolusi Kreasi Virtual dengan Model Dasar “Cube” dan Fitur 4D

Gim Roblox(MI/HO)

ROBLOX resmi memperkenalkan babak baru dalam pengembangan konten virtual melalui peluncuran model dasar yang dinamakan Cube. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses kreasi dan melampaui batas pembuatan objek 3D konvensional yang bersifat statis.

Inti dari pembaruan ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.

Dengan bantuan model Cube, obyek-obyek tersebut tidak lagi sekadar pajangan visual, tetapi dapat berperilaku sesuai harapan pemain.

Misalnya, setelah membuat mobil melalui perintah teks sederhana, pemain dapat langsung masuk ke dalamnya dan mengendarainya.

Sistem ini bekerja menggunakan serangkaian aturan yang disebut skema, yang bertugas menguraikan objek menjadi bagian-bagian komponen serta menambahkan fungsionalitas yang membuatnya menjadi hidup.

Sebagai contoh, skema Car-5 memecah mobil menjadi lima MeshParts, yakni sasis dan empat roda, yang kemudian memungkinkan mobil tersebut bergerak, berputar, dan berbelok berdasarkan skrip yang telah dioptimalkan secara otomatis untuk berbagai dimensi objek.

Potensi besar teknologi ini telah diuji oleh seorang developer bernama Laksh pada gim buatannya, Wish Master. Laksh menuturkan bahwa fitur ini membuka peluang kreativitas tanpa batas bagi pemainnya.

"Sekitar 6 atau 7 bulan lalu, saya bereksperimen dengan AI Assistant Studio dan benar-benar terkesan," jelas Laksh. "Saya pikir akan luar biasa jika bisa membuat sesuatu yang serupa untuk digunakan pemain dalam gim".

Namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri.

"Pemain akan meminta hal-hal yang tidak ada atau menyampaikan keinginan mereka dengan cara yang tidak kami duga," ungkap Laksh.

"Kami terus meningkatkan sistem agar lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan pemain, dan reaksi pemain luar biasa. Karena seakan tidak dibatasi, mereka bereksperimen dengan segala macam hal dan benar-benar menikmati pengalaman virtual tersebut," lanjutnya.

Hasil implementasinya cukup signifikan. Selama fase akses awal, lebih dari 160.000 obyek telah dihasilkan melalui fitur ini.

Lebih jauh lagi, Laksh mencatat bahwa para pemain yang memanfaatkan fitur pembuatan obyek 4D menunjukkan peningkatan rata-rata waktu bermain sebesar 64% di Wish Master.

Ke depan, Roblox berencana mengembangkan sistem skema dengan kosakata terbuka yang mencakup ribuan obyek dari dunia nyata.

Selain itu, proyek riset ambisius bertajuk real-time dreaming tengah dikembangkan, saat pengguna dapat menciptakan dan memodifikasi dunia virtual mereka secara instan hanya melalui perintah berbasis bahasa sehari-hari. (Z-1)