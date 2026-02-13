Roblox Perketat Keamanan: Wajibkan Verifikasi Usia demi Ruang Digital yang Lebih Sehat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PLATFORM gim global Roblox resmi mengambil langkah berani untuk meningkatkan standar keamanan digital mereka.
Melalui inisiatif terbaru bertajuk "Melampaui Usia yang Dilaporkan Sendiri," Roblox kini mulai mewajibkan pemeriksaan usia bagi pengguna yang ingin mengakses fitur obrolan (chat). Langkah ini diambil untuk memastikan interaksi sosial di dalam platform tetap aman dan sesuai dengan norma sosial.
Chief Safety Officer Roblox, Matt Kaufman, dan VP of User and Discovery Product, Rajiv Bhatia, menjelaskan bahwa selama ini industri hanya mengandalkan laporan mandiri dari pengguna untuk menentukan kategori usia.
Namun, untuk menciptakan ekosistem yang lebih akurat, Roblox kini beralih ke teknologi Estimasi Usia Wajah dan Verifikasi Identitas.
Hingga akhir Januari 2026, tercatat sekitar 45% dari 144 juta pengguna aktif harian Roblox telah menyelesaikan proses verifikasi ini. Data demografi terbaru menunjukkan distribusi usia pengguna yang telah terverifikasi sebagai berikut:
Data ini menjadi landasan bagi Roblox untuk terus berinovasi dalam mengembangkan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok umur.
Salah satu pembaruan signifikan adalah pengoptimalan fitur Experience Chat. Saat ini, pengguna secara otomatis dibatasi untuk mengobrol hanya dengan sesama pengguna dalam kelompok usia yang serupa.
Untuk memfasilitasi hubungan pertemanan dan keluarga, Roblox memperkenalkan fitur Koneksi Tepercaya.
Melalui fitur ini, pengguna berusia 13 tahun ke atas dapat menambahkan teman atau keluarga agar dapat mengobrol tanpa batas usia.
Dalam beberapa bulan ke depan, fitur serupa akan hadir bagi pengguna di bawah 13 tahun dengan pengawasan ketat orangtua, saat orangtua akan otomatis terhubung sebagai koneksi tepercaya anak mereka.
Selain verifikasi manual, Roblox juga menerapkan sistem cerdas untuk mengevaluasi perilaku pengguna di balik layar.
Sistem ini mendeteksi sinyal tertentu, seperti pola bermain pengguna yang terdaftar sebagai anak-anak namun secara konsisten menunjukkan pola bermain layaknya remaja atau orang dewasa.
Jika ditemukan ketidakselarasan, sistem akan meminta pengguna tersebut melakukan pemeriksaan usia lanjutan guna menjaga integritas platform.
Roblox menyadari bahwa perubahan ini memerlukan waktu adaptasi bagi komunitasnya. Namun, perusahaan tetap optimistis bahwa lingkungan yang aman dan sopan adalah kunci untuk menghubungkan satu miliar orang di seluruh dunia. (Z-1)
Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.
Pengembang gim League of Legends menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.
Gim Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.
Prilly pun menegaskan bahwa dirinya tak segan membawa kasus ini ke pihak berwajib apabila pelaku terus berulah
BERAGAM pesan yang masuk ke aplikasi pesan instan WhatsApp, dari urusan keluarga, teman hingga pekerjaan terkadang membuat sejumlah pesan penting jadi terlewat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved