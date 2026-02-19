Gratis di PS Plus, Samurai Warriors 5 Tawarkan Konten Melimpah hingga 115 Jam Bermain

Samruai Warrior 5(steam)

BAGI para pemburu gim dengan durasi bermain yang panjang, PlayStation Plus menyimpan satu judul potensial yang bisa mengisi waktu luang hingga 115 jam.

Meskipun layanan langganan milik Sony ini rutin memperbarui katalognya setiap bulan, terkadang "harta karun" sebenarnya justru terletak pada koleksi lama yang sudah tersedia.

Fenomena ini serupa dengan kehadiran Bloodborne atau berbagai trilogi petualangan ikonik lainnya yang tetap sangat relevan untuk direkomendasikan kepada para pelanggan baru yang mungkin melewatkannya saat pertama kali rilis.

Sinopsis: Misi Penyelamatan Nobunaga Oda

Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.

Di tengah kekacauan tersebut, muncul tokoh-tokoh berpengaruh yang saling sikut demi ambisi menguasai Jepang.

Cerita dimulai dengan langkah berani sang daimyo (tuan tanah atau pemimpin klan feodal di Jepang) agung, Yoshimoto Imagawa, yang mengirim pasukannya untuk mengawal Ieyasu Tokugawa, seorang daimyo muda dari negeri tetangga sebagai sandera.

Di saat semua pihak sedang memantau situasi dengan tegang, muncul sosok Nobunaga Oda yang mengamati dari kejauhan. Bersama sahabat masa kecilnya, Toshiie Maeda, Nobunaga melancarkan serangan nekat terhadap tentara Imagawa demi menyelamatkan Ieyasu. Inilah titik awal dari sebuah epik yang akan mengubah sejarah Jepang selamanya.

Perpaduan Aksi Musou yang Intens dengan Sentuhan Elemen RPG

Daya tarik utama dari judul ini terletak pada kombinasi antara aksi hack-and-slash yang masif dengan elemen progres karakter yang cukup dalam.

Pemain tidak hanya sekadar menekan tombol serangan secara membabi buta, tetapi juga harus mengatur strategi melalui pengembangan pohon keterampilan (skill tree) serta melakukan kustomisasi senjata agar tetap tangguh di medan perang.

Bagi mereka yang menyukai sensasi menjadi pahlawan tak terkalahkan di tengah kepungan pasukan lawan, gim ini menawarkan kepuasan mekanik yang sulit dicari tandingannya dalam genre taktis.

Durasi Bermain yang Melimpah bagi Para Pemburu Konten

Dari sisi konten, kedalaman gim ini sangat bergantung pada cara pemain menikmatinya. Berdasarkan data dari HowLongToBeat, seorang pemain bisa saja menamatkan cerita utamanya dalam waktu singkat sekitar 17 jam, atau rata-rata 35 jam untuk pengalaman bermain yang standar.

Akan tetapi, bagi para pengejar trofi dan kolektor yang ingin menguasai seluruh aspek permainan secara mendalam, Samurai Warriors 5 menyediakan konten yang sangat melimpah hingga mampu menyentuh angka 115 jam permainan.

Durasi ini tentu menjadikannya pilihan yang sangat sepadan bagi siapa pun yang mencari hiburan jangka panjang tanpa biaya tambahan di luar biaya langganan.

Samurai Warriors 5 memang muncul sebagai salah satu penawaran paling menggiurkan bagi pelanggan PlayStation Plus tingkat Extra maupun Premium.

Namun, perlu dicatat bahwa akses gratis ini memang dikhususkan bagi pengguna di level menengah dan atas tersebut, sehingga pelanggan tingkat Essential harus melakukan pembaruan akun terlebih dahulu jika ingin mencicipi keseruan gim ini. (ScreenRant, Koei Tecmo Games/Z-1)