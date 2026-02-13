Resmi! Katalog PS Plus Februari 2026 Hadir, Spider-Man 2 Jadi Headliner

Sony resmi mengumumkan katalog PlayStation Plus untuk Februari 2026.(Playstation)

SONY resmi mengumumkan katalog PlayStation Plus untuk Februari 2026. Deretan gim ini bisa dimainkan oleh pelanggan PlayStation Plus Extra dan Premium, dan akan tersedia mulai 17 Februari. Seperti biasa, gim dapat terus dimainkan selama pengguna masih berlangganan PlayStation Plus.

Berikut beberapa judul yang hadir di katalog bulan ini:

Pemain bisa beralih cepat antara Peter Parker dan Miles Morales untuk menikmati kemampuan baru serta alur cerita yang lebih epik. Musuh ikonik Venom juga hadir, mengancam kota dan orang-orang yang dicintai Spider-Man.

Setelah 13 tahun sejak Test Drive Unlimited 2, seri ini kembali membawa balapan open-world multiplayer. Tersedia berbagai mobil ikonik dari Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, dan banyak lagi, lebih dari 30 pabrikan, mulai mobil harian era 1960-an hingga hypercar modern dan kendaraan off-road.

3) Neva (PS5/PS4)

Gim petualangan aksi penuh emosi tentang seorang gadis muda yang terikat dengan anak serigala. Keduanya menempuh perjalanan berbahaya di dunia yang dulunya indah.

4) Season: A Letter to the Future

Petualangan bersepeda atmosferik dari sudut pandang orang ketiga. Pemain dapat menjelajah, merekam, bertemu karakter, hingga mengungkap dunia yang unik lewat suara, seni, dan kisah-kisahnya.

5) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4)

Pemain berperan sebagai Rider legendaris, menjalin ikatan dengan monster untuk bertarung bersama. Kisah dimulai dari pertemuan dengan Ena, seorang gadis yang membawa potensi malapetaka.

6) Monster Hunter Stories (PS4)

Berbeda dari seri utama, Monster Hunter Stories adalah RPG berbasis giliran. Pemain tidak berburu monster, melainkan memelihara dan membangun ikatan dengan mereka. Versi ini dilengkapi voice Jepang dan Inggris serta fitur tambahan seperti mode museum.

7) Venba (PS5)

Gim memasak naratif: pemain menjadi seorang ibu yang berimigrasi ke Kanada pada 1980-an. Buku resep yang rusak membuat pemain harus memulihkan resep-resep hilang untuk memasak hidangan, sekaligus menjaga ikatan dengan “rumah” yang ditinggalkan.

8) Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5)

Pemain menjadi Ryn, sosok kuat dengan bakat sihir kuno. Saat saudara laki-lakinya ditangkap kekaisaran totaliter, perjalanan dimulai untuk menyelamatkan keluarga dan mengungkap rahasia dunia yang berada di ambang kehancuran. Terinspirasi lanskap Islandia.

9) Rugby 25 (PS5/PS4)

Pengalaman rugby yang lebih realistis: dari pertandingan klub lokal hingga kejuaraan internasional. Setiap umpan, tekel, dan try dirancang untuk menangkap esensi olahraga rugby, lengkap dengan susunan tim yang sangat komprehensif.

10) Disney Pixar Wall-E (PS5/PS4)

Diangkat dari film animasi Wall-E. Kehidupan robot pembersih sampah berubah saat bertemu EVE. Pemain menjelajah bumi penuh sampah, memecahkan teka-teki, dan bisa memainkan kompetisi mini-game hingga 4 pemain—mulai dari balapan sampai pertempuran kompetitif.

