GameChanger Studio Rilis Endless Mode untuk 1998: The Toll Keeper Story

Cuplikan adegan dari gim 1998: The Toll Keeper Story(MI/HO)

PENGEMBANG gim indie asal Tangerang, GameChanger Studio, resmi meluncurkan pembaruan Endless Mode untuk karya terbaru mereka, 1998: The Toll Keeper Story, pada Jumat (13/2).

Langkah ini diambil sebagai respons cepat pengembang terhadap berbagai masukan, kritik, dan usulan para pemain di berbagai forum elektronik serta pameran gim.

Berbeda dengan mode cerita utama yang berfokus pada karakter Dewi, Endless Mode memberikan kebebasan penuh bagi pemain untuk melakukan kustomisasi karakter.

Pemain kini dapat menentukan identitas, mendandani penampilan, hingga memberikan nama pada karakter penjaga tol mereka sendiri.

Dua Tantangan Baru: Timed dan Perfection

Dalam pembaruan ini, GameChanger Studio menghadirkan dua mode permainan utama yang dirancang untuk menguji ketangkasan dan ketelitian pemain:

Mode Timed: Pemain ditantang untuk melayani sebanyak mungkin kendaraan dalam durasi 10 menit. Skor yang diraih akan menentukan posisi pemain dalam leaderboard global. Mode Perfection: Menawarkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, di mana pemain dituntut menjalankan tugas tanpa kesalahan sedikit pun. Satu kecerobohan dalam memeriksa dokumen atau kendaraan akan langsung berujung pada game over.

Pembaruan ini sudah dapat dinikmati oleh pengguna secara gratis melalui platform Steam, Epic Games Store, dan Google Play Store sejak hari perilisannya.

Simulasi Naratif di Tengah Krisis Moneter

1998: The Toll Keeper Story sendiri dikenal sebagai gim simulasi naratif yang mengangkat latar belakang krisis moneter Asia tahun 1998, khususnya di Indonesia.

Pemain berperan sebagai seorang calon ibu yang harus bertahan hidup dengan sumber daya terbatas di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi.

Aspek visual gim ini menjadi daya tarik tersendiri dengan penggunaan gaya khas era 90-an, seperti tekstur dot, estetika kertas lawas, dan filter sepia.

Elemen-elemen ini berhasil memperkuat suasana mencekam dan dilema moral yang menjadi inti permainan, di mana setiap keputusan untuk meloloskan atau menolak kendaraan memiliki konsekuensi besar.

GameChanger Studio sebelumnya telah meraih popularitas internasional melalui trilogi My Lovely (My Lovely Daughter, My Lovely Wife, dan My Lovely Empress).

Melalui 1998: The Toll Keeper Story, mereka kembali membuktikan konsistensinya dalam menggabungkan mekanik unik dengan narasi yang menggugah, menjadikannya salah satu pengembang gim lokal yang paling diperhitungkan saat ini. (Z-1)