Tencent Cloud Luncurkan Solusi Gaming Berbasis AI di GDC 2026

Tencet Cloud(MI/HO)

UNIT bisnis cloud dari perusahaan teknologi global Tencent, Tencent Cloud, resmi memperkenalkan rangkaian solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) terbaru dalam ajang Game Developer’s Conference (GDC) 2026.

Inovasi ini dirancang untuk mendefinisikan ulang cara gim dikembangkan, dimainkan, dan dilindungi melalui penguatan aspek konektivitas, kreativitas, serta keamanan.

Sebagai pemimpin dalam laporan Omdia Market Radar: Cloud Platforms for Games – 2025, Tencent Cloud memanfaatkan pengalaman puluhan tahun di industri untuk memberdayakan pengembang di seluruh dunia melalui teknologi AI generasi terbaru.

Baca juga : Valorant Hadirkan Event FTW Night Queue, Tawarkan Reward Eksklusif Selama Maret

Transformasi Komunikasi dan Imersi

Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah pembaruan strategis pada Game Multimedia Engagement Solution (GMES) melalui fitur GVoice.

Teknologi ini mengintegrasikan AI mutakhir untuk menciptakan interaksi dalam gim yang lebih jelas dan cerdas melalui tiga fitur unggulan:

AI-Enhanced Voice: Memungkinkan developer menghadirkan gameplay inovatif dengan memanggil rekan bot yang mampu berinteraksi secara real-time.

Memungkinkan developer menghadirkan gameplay inovatif dengan memanggil rekan bot yang mampu berinteraksi secara real-time. Magic Voice: Teknologi perubahan suara sekali klik yang memungkinkan pemain mengekspresikan kepribadian mereka secara natural dalam tim.

Teknologi perubahan suara sekali klik yang memungkinkan pemain mengekspresikan kepribadian mereka secara natural dalam tim. Real-Time Translation: Menghilangkan hambatan bahasa melalui terjemahan instan untuk kolaborasi tim global.

Shichuan Liu, Director of Game Solutions Tencent Cloud, menekankan pentingnya aspek komunitas dalam permainan modern.

Baca juga : Modernisasi Sang Setengah Naga: Shyvana Hadir Kembali di League of Legends Patch 26.6

“Gim-gim saat ini lebih dari sekadar hiburan, mereka adalah komunitas yang dinamis di mana para pemain terhubung, berkolaborasi, dan berkreasi bersama. Sebagai solusi terbaru yang ditingkatkan dalam ekosistem GMES kami, GVoice dirancang untuk memperkuat koneksi tersebut, menawarkan respons instan, terjemahan lintas bahasa yang mudah, serta interaksi yang terdengar alami dan menarik,” ujar Shichuan.

Keamanan Berlapis dan Efisiensi Produksi

Tencent Cloud juga memperkuat integritas permainan dengan solusi keamanan holistik melalui penggabungan EdgeOne dan Anti-Cheat Expert (ACE).

EdgeOne menawarkan stabilitas server dengan latensi ultra-rendah dan mampu mengurangi lalu lintas berbahaya dari 80% menjadi 0,2% secara real-time.

Sementara itu, ACE menyediakan sistem anti-cheat berbasis deteksi perilaku untuk memastikan ekosistem permainan yang adil.

Dari sisi pengembangan, Tencent meluncurkan HY 3D AI creation engine, sebuah solusi yang memungkinkan pembuatan aset 3D berkualitas tinggi dari input teks, gambar, atau sketsa hanya dalam hitungan menit.

Teknologi ini telah mulai diadopsi oleh berbagai mitra global, termasuk Maxon yang berencana mengintegrasikan mesin ini ke dalam perangkat Cinema 4D pada akhir 2026.

Hingga saat ini, infrastruktur Tencent Cloud telah menjadi tulang punggung bagi sejumlah judul populer seperti PUBG MOBILE, Delta Force, hingga Honor of Kings.

Melalui visi Play Well with Tencent Cloud, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pengembang dalam mencapai skalabilitas dan kesuksesan jangka panjang di pasar global. (Z-1)