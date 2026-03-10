Tim League of Legends Evaluasi Season 1 dan Siapkan Perubahan Besar pada Sistem Ranked

Pembaruan gim League of Legends(MI/HO)

TIM pengembang League of Legends resmi merilis Dev Update terbaru yang dipandu oleh Paul "Pabro" Bellezza, Andrei "Meddler" Van Roon, dan Ed "Riot Memurr" Zhao.

Dalam pembaruan kali ini, pengembang menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.

Efisiensi Gim dan Evaluasi Meta

Berdasarkan data internal, tim merasa puas dengan perubahan gameplay di Season 1. Salah satu pencapaian teknis yang menonjol adalah pemangkasan waktu tunggu masuk ke dalam pertandingan hingga 30% secara rata-rata.

Selain itu, tingkat pemain yang membatalkan permainan (dodge) di lobi turun drastis dari 19% menjadi hanya 4%.

Terkait keseimbangan permainan, pengembang terus memantau performa Faelights serta tingkat kekuatan di posisi ADC dan top lane.

Setelah kembalinya item ikonik Hextech Gunblade dan Stormrazor, tim menyatakan keterbukaan untuk menghadirkan kembali item lama lainnya berdasarkan masukan komunitas.

Perombakan Struktur Peringkat (Ranked)

Fokus utama dalam update ini adalah penyesuaian distribusi MMR untuk mengatasi ketimpangan di peringkat terendah dan tertinggi. Beberapa poin perubahan penting meliputi:

Revisi Rank Iron: Peringkat ini kini dikhususkan sebagai gerbang bagi pemain baru, bukan tempat menetap jangka panjang. Mekanisme baru diterapkan agar pemain lama dapat lebih mudah naik ke *Bronze*.

Peringkat ini kini dikhususkan sebagai gerbang bagi pemain baru, bukan tempat menetap jangka panjang. Mekanisme baru diterapkan agar pemain lama dapat lebih mudah naik ke *Bronze*. Penyesuaian Tier Atas: Mengingat perbedaan skill yang sangat lebar di kategori Diamond, sebagian pemain di Diamond atas akan dipindahkan ke Master.

Mengingat perbedaan skill yang sangat lebar di kategori Diamond, sebagian pemain di Diamond atas akan dipindahkan ke Master. Peningkatan Standar Apex: Rentang MMR Master kini diperluas, dan persyaratan LP untuk menembus tier Apex menjadi lebih kompetitif.

Rentang MMR Master kini diperluas, dan persyaratan LP untuk menembus tier Apex menjadi lebih kompetitif. Rencana Ekspansi: Tim sedang mempertimbangkan penambahan divisi atau tier baru di masa depan untuk memastikan distribusi pemain yang lebih akurat.

Update Shyvana dan Konten Mendatang

Bagi para pengguna champion Shyvana, pembaruan gameplay dan visual (VGU) dijadwalkan meluncur pada patch berikutnya.

Pengembangan ini melibatkan masukan langsung dari para pemain utama (main) Shyvana guna mempertahankan karakteristik inti sang naga sambil memperbaiki aspek teknisnya.

Seluruh skin miliknya akan tersedia kembali, ditambah dengan peluncuran Leg Day Bundle dalam waktu terbatas.

Kabar baik juga datang bagi penggemar mode cepat; ARAM: Mayhem secara resmi diperpanjang tanpa batas waktu yang ditentukan menyusul respon positif dari komunitas.

Menutup pembaruan tersebut, tim mengonfirmasi bahwa meskipun tidak ada champion baru di sisa Season 1, mereka sedang menyiapkan champion baru untuk Season 2 dengan tema yang saling berkaitan di antara kedua musim tersebut. (Z-1)