Tim League of Legends Evaluasi Season 1 dan Siapkan Perubahan Besar pada Sistem Ranked

TIM pengembang League of Legends resmi merilis Dev Update terbaru yang dipandu oleh Paul "Pabro" Bellezza, Andrei "Meddler" Van Roon, dan Ed "Riot Memurr" Zhao.
Dalam pembaruan kali ini, pengembang menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.
Berdasarkan data internal, tim merasa puas dengan perubahan gameplay di Season 1. Salah satu pencapaian teknis yang menonjol adalah pemangkasan waktu tunggu masuk ke dalam pertandingan hingga 30% secara rata-rata.
Selain itu, tingkat pemain yang membatalkan permainan (dodge) di lobi turun drastis dari 19% menjadi hanya 4%.
Terkait keseimbangan permainan, pengembang terus memantau performa Faelights serta tingkat kekuatan di posisi ADC dan top lane.
Setelah kembalinya item ikonik Hextech Gunblade dan Stormrazor, tim menyatakan keterbukaan untuk menghadirkan kembali item lama lainnya berdasarkan masukan komunitas.
Fokus utama dalam update ini adalah penyesuaian distribusi MMR untuk mengatasi ketimpangan di peringkat terendah dan tertinggi. Beberapa poin perubahan penting meliputi:
Bagi para pengguna champion Shyvana, pembaruan gameplay dan visual (VGU) dijadwalkan meluncur pada patch berikutnya.
Pengembangan ini melibatkan masukan langsung dari para pemain utama (main) Shyvana guna mempertahankan karakteristik inti sang naga sambil memperbaiki aspek teknisnya.
Seluruh skin miliknya akan tersedia kembali, ditambah dengan peluncuran Leg Day Bundle dalam waktu terbatas.
Kabar baik juga datang bagi penggemar mode cepat; ARAM: Mayhem secara resmi diperpanjang tanpa batas waktu yang ditentukan menyusul respon positif dari komunitas.
Menutup pembaruan tersebut, tim mengonfirmasi bahwa meskipun tidak ada champion baru di sisa Season 1, mereka sedang menyiapkan champion baru untuk Season 2 dengan tema yang saling berkaitan di antara kedua musim tersebut. (Z-1)
Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.
Gim Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.
