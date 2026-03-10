Gim Honor of Kings Hadirkan Skin Eksklusif Nyi Roro Kidul untuk Hero Haya

Gim Honor of Kings kembali menghadirkan skin Hero spesial terbaru untuk Haya, yang terinspirasi dari sosok ikonik Nyi Roro Kidul.(ANTARA/Honor of Kings)

GIM Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.

Kehadiran skin spesial ini menjadi bagian dari rangkaian kejutan menarik bagi para pemain dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang berlangsung hingga 10 Maret.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (9/3), pemilihan Nyi Roro Kidul bukan sekadar penambahan estetika visual.

Sosok Sang Ratu Pantai Selatan dipilih sebagai ikon identitas bangsa yang mampu menjembatani cerita rakyat kuno dengan budaya populer modern.

Melalui kolaborasi ini, pengembang gim berupaya menghadirkan simbol mendalam yang menghubungkan aspek geografi, sejarah, hingga legenda urban ke dalam dunia digital.

Representasi Kekuatan dan Misteri

Keputusan untuk menyematkan identitas Nyi Roro Kidul pada hero Haya didorong oleh kesesuaian narasi yang kuat antara keduanya.

Dalam gim, Haya merepresentasikan sosok yang misterius, dominan, dan tangguh. Karakteristik ini dinilai selaras dengan sifat megah sekaligus berbahaya dari penguasa samudera tersebut, yang jauh dari stereotip penjaga yang lembut.

Lebih lanjut, keterkaitan ini juga terlihat pada mekanisme permainan. Kemampuan Haya untuk menarik musuh ke dalam domain pribadinya secara langsung merefleksikan otoritas mitologis Nyi Roro Kidul atas wilayah kekuasaan samuderanya.

Dengan membayangkan ulang kisah budaya ini melalui sudut pandang kontemporer, generasi muda diharapkan dapat menemukan kembali kedalaman dan kekayaan tradisi Indonesia dengan cara yang lebih relevan.

Misi dan Hadiah Eksklusif

Selain menawarkan pengalaman imersif lewat resonansi budaya, Honor of Kings juga memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik.

Pemain dapat menyelesaikan misi harian dengan aktif bermain untuk memperoleh token undian level satu dan dua.

Token tersebut dapat digunakan untuk membuka peluang mendapatkan skin eksklusif Nyi Roro Kidul, berbagai item in-store spesial, hingga hadiah utama berupa ponsel pintar terbaru.

Tidak hanya itu, mulai hari ini pemain dapat membeli voucher token bersama rekan satu tim untuk meningkatkan kontribusi kolektif dan mendapatkan *reward* tambahan, termasuk item Menki dan profil eksklusif.

Langkah ini diharapkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu serta apresiasi baru terhadap warisan budaya Indonesia.

Melalui visual tokoh yang menarik dan kekuatan cerita yang diwakilinya, skin ini diharapkan membuat para pemain merasa terhubung secara personal dengan kekayaan legenda nusantara yang tetap hidup di era modern. (Ant/Z-1)