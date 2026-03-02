Kode Redeem FF Terbaru 2 Maret 2026, Klaim Skin Scorpio Evo Crimson & AUG Aurora

Kode Redeem FF Terbaru 2 Maret 2026.(Dok. Medcom)

GARENA kembali memanjakan para survivor dengan merilis deretan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Senin, 2 Maret 2026.

Memasuki awal bulan Maret, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai item langka mulai dari Skin AUG Aurora, Scorpio Evo Crimson, hingga Beast Bundle secara gratis tanpa perlu mengeluarkan Diamond.

Penting untuk diingat bahwa setiap kode redeem memiliki batas waktu (expired) dan kuota penggunaan tertentu. Oleh karena itu, kecepatan dalam melakukan klaim di situs resmi Garena menjadi kunci utama untuk mendapatkan hadiahnya.

Daftar Kode Redeem FF 2026, Aktif Hari Ini (2 Maret 2026)

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang bisa Anda coba klaim hari ini:

Hadiah Utama (Skin & Bundle)

FFAO-TZE4-YCRH – Skin AUG Aurora (Terbaru)

– Skin AUG Aurora (Terbaru) FFSC-M1EV-OT9K – Skin Scorpio Evo Crimson

– Skin Scorpio Evo Crimson FFPN-TRYQ-2KFG – Beast Bundle & Skin Panther

– Beast Bundle & Skin Panther FFLX-NPBU-GTHL – Skin MP40 Evo Chromasonic

– Skin MP40 Evo Chromasonic FFAN-G7FM-Y4P2 – Skin Angelic

Hadiah Item & Voucher

REAL-MEBO-OYAH – Luck Royale Voucher

– Luck Royale Voucher KIOS-R1GA-MER1 – Incubator Voucher

– Incubator Voucher FFBR-N9CT-WJ7T – Emote Dangerous

– Emote Dangerous FFTR-OGON-RBS1 – Token Trogon Ruby Shot

– Token Trogon Ruby Shot FFYB-TAR3-HPZE – Bundel Rampage

– Bundel Rampage P3LX-6V9T-M2QH – Exclusive Emote + 20 Diamonds

Cara Klaim Kode Redeem FF di Situs Resmi Garena

Agar proses penukaran berhasil, ikuti langkah-langkah resmi berikut ini:

Kunjungi situs Rewards Redemption Site resmi Garena di https://reward.ff.garena.com/. Login menggunakan akun Free Fire Anda (Facebook, Google, Apple ID, X/Twitter, VK, atau Huawei). Masukkan Kode redeem yang terdiri dari 12-16 karakter (kombinasi huruf kapital dan angka) pada kolom yang tersedia. Klik tombol Confirm atau Konfirmasi. Jika berhasil, notifikasi sukses akan muncul dan hadiah akan dikirim langsung ke Mailbox di dalam gim dalam waktu maksimal 24 jam.

Syarat dan Ketentuan Penukaran

Bukan Akun Guest: Kode tidak dapat diklaim jika Anda menggunakan akun tamu. Pastikan akun sudah di-bind ke platform media sosial.

Kode tidak dapat diklaim jika Anda menggunakan akun tamu. Pastikan akun sudah di-bind ke platform media sosial. Satu Kali Pakai: Setiap kode hanya bisa digunakan satu kali per akun.

Setiap kode hanya bisa digunakan satu kali per akun. Batas Wilayah: Beberapa kode mungkin hanya berlaku untuk server tertentu (Indonesia).

Beberapa kode mungkin hanya berlaku untuk server tertentu (Indonesia). Kedaluwarsa: Jika muncul pesan "Error" atau "Invalid", kemungkinan besar kuota kode sudah habis atau masa aktifnya telah berakhir.

People Also Ask (FAQ)

1. Kenapa kode redeem FF tidak bisa digunakan?

Biasanya disebabkan oleh kode yang sudah kedaluwarsa, kuota klaim sudah habis, atau kesalahan pengetikan karakter.

2. Apakah ada kode redeem FF 1000 Diamond?

Garena jarang memberikan Diamond dalam jumlah besar secara langsung melalui kode redeem. Waspadalah terhadap situs penipuan yang menjanjikan ribuan Diamond gratis.

3. Berapa lama hadiah masuk ke akun?

Umumnya hadiah langsung masuk secara instan, namun dalam beberapa kasus bisa memakan waktu hingga 24 jam. (Z-10)