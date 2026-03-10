Modernisasi Sang Setengah Naga: Shyvana Hadir Kembali di League of Legends Patch 26.6

Headline
GIM League of Legends secara resmi mengumumkan pembaruan besar untuk salah satu champion klasik, Shyvana, pada Patch 26.6.
Langkah ini diambil setelah pengembang menerima masukan masif dari komunitas melalui polling mengenai pembaruan karakter lama yang membutuhkan penyegaran.
Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.
Melalui transformasi ini, pengembang berkomitmen untuk memodernisasi gaya bermain Shyvana tanpa menghilangkan identitas dan desain inti yang telah melekat pada diri sang prajurit naga.
Dalam pembaruan ini, Shyvana tetap mempertahankan kemampuannya untuk berubah wujud, namun dengan efektivitas yang lebih tinggi.
Kemampuan pasifnya, Scalemail, kini memungkinkan Shyvana mengumpulkan stack pertahanan setiap kali ia berhasil menjatuhkan champion, minion besar, atau monster besar.
Perubahan signifikan terlihat pada deretan skill dasarnya:
Puncak dari kekuatannya tetap berada pada Dragon's Descent (R), ketika Shyvana melompat ke depan dalam wujud naga dan memberikan efek fear kepada musuh yang menghadang.
Dalam fase ini, ukuran tubuhnya akan membesar dan seluruh kemampuan dasarnya menjadi jauh lebih kuat.
Secara naratif, Shyvana digambarkan sebagai sosok yang menyimpan kekuatan besar namun penuh konflik batin. Hal ini tercermin dalam kutipan ikoniknya:
"Api dan darah mengalir dalam nadiku."
Sebagai prajurit setengah naga, ia kini tercatat sebagai bagian dari pengawal kerajaan Demacia setelah menyelamatkan nyawa putra mahkota, Jarvan IV.
Kendati demikian, perjalanan Shyvana tidaklah mudah; ia masih harus berjuang keras untuk diterima oleh masyarakat Demacia yang masih menaruh kecurigaan besar terhadap asal-usulnya. (Z-1)
Pengembang gim League of Legends menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.
Gim Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.
