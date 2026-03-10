Modernisasi Sang Setengah Naga: Shyvana Hadir Kembali di League of Legends Patch 26.6

Concept art untuk karakter League of Legends, Shyvana(MI/HO)

GIM League of Legends secara resmi mengumumkan pembaruan besar untuk salah satu champion klasik, Shyvana, pada Patch 26.6.

Langkah ini diambil setelah pengembang menerima masukan masif dari komunitas melalui polling mengenai pembaruan karakter lama yang membutuhkan penyegaran.

Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.

Baca juga : Tim League of Legends Evaluasi Season 1 dan Siapkan Perubahan Besar pada Sistem Ranked

Melalui transformasi ini, pengembang berkomitmen untuk memodernisasi gaya bermain Shyvana tanpa menghilangkan identitas dan desain inti yang telah melekat pada diri sang prajurit naga.

Evolusi Kemampuan dan Gaya Bermain

Dalam pembaruan ini, Shyvana tetap mempertahankan kemampuannya untuk berubah wujud, namun dengan efektivitas yang lebih tinggi.

Baca juga : Zaahen, The Unsundered, Hadir di League of Legends Patch 25.23

Kemampuan pasifnya, Scalemail, kini memungkinkan Shyvana mengumpulkan stack pertahanan setiap kali ia berhasil menjatuhkan champion, minion besar, atau monster besar.

Perubahan signifikan terlihat pada deretan skill dasarnya:

Emberstrike (Q): Serangan ini kini bersifat area dan dapat digunakan kembali (recast). Saat berada dalam wujud Naga, serangan tambahan tersebut memberikan kerusakan (*damage*) yang sangat besar pada satu target tunggal.

Serangan ini kini bersifat area dan dapat digunakan kembali (recast). Saat berada dalam wujud Naga, serangan tambahan tersebut memberikan kerusakan (*damage*) yang sangat besar pada satu target tunggal. Inferno Aegis (W): Shyvana kini dilengkapi dengan perisai (shield) dan peningkatan kecepatan gerak sebelum akhirnya meledak dan melukai musuh di sekitarnya. Dalam wujud Naga, ledakan ini juga berfungsi memulihkan HP saat mengenai musuh.

Shyvana kini dilengkapi dengan perisai (shield) dan peningkatan kecepatan gerak sebelum akhirnya meledak dan melukai musuh di sekitarnya. Dalam wujud Naga, ledakan ini juga berfungsi memulihkan HP saat mengenai musuh. Molten Burst (E): Serangan bola api ini sekarang memberikan efek perlambatan (slow) pada target besar. Saat bertransformasi menjadi naga, bola api tersebut akan menembus musuh dan meninggalkan jejak api yang mematikan di jalurnya.

Puncak dari kekuatannya tetap berada pada Dragon's Descent (R), ketika Shyvana melompat ke depan dalam wujud naga dan memberikan efek fear kepada musuh yang menghadang.

Dalam fase ini, ukuran tubuhnya akan membesar dan seluruh kemampuan dasarnya menjadi jauh lebih kuat.

Identitas dan Narasi Baru

Secara naratif, Shyvana digambarkan sebagai sosok yang menyimpan kekuatan besar namun penuh konflik batin. Hal ini tercermin dalam kutipan ikoniknya:

"Api dan darah mengalir dalam nadiku."

Sebagai prajurit setengah naga, ia kini tercatat sebagai bagian dari pengawal kerajaan Demacia setelah menyelamatkan nyawa putra mahkota, Jarvan IV.

Kendati demikian, perjalanan Shyvana tidaklah mudah; ia masih harus berjuang keras untuk diterima oleh masyarakat Demacia yang masih menaruh kecurigaan besar terhadap asal-usulnya. (Z-1)