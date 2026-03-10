Valorant Hadirkan Event FTW Night Queue, Tawarkan Reward Eksklusif Selama Maret

Pengumuman event Night Queue yang diadakan gim Valorant(MI/HO)

RIOT Games kembali memanjakan komunitas pemain Valorant dengan meluncurkan event khusus bertajuk FTW Night Queue. Event yang mengusung tema kebersamaan dan berbagi ini berlangsung selama periode 4 hingga 23 Maret 2026.

Sepanjang durasi tersebut, para pemain berkesempatan mengoleksi berbagai reward eksklusif melalui serangkaian misi di dalam gim (in-game) maupun aktivitas di platform web.

Untuk berpartisipasi, pemain diwajibkan mengunjungi situs resmi FTW dan menautkan akun Riot mereka guna memulai progres misi.

Sistem event ini dibagi menjadi dua fase milestone utama, yakni fase Warming Up dan fase Night Owl, dengan masing-masing fase menawarkan hadiah unik bagi pemain yang berhasil mengumpulkan 500 poin.

Dua Fase Menuju Reward Eksklusif

Fase pertama, Warming Up, telah dimulai sejak 4 Maret hingga 13 Maret 2026.

Pada tahap ini, poin dapat dikumpulkan dari seluruh mode permainan yang tersedia di Valorant. Pemain akan mendapatkan 5 poin untuk setiap kemenangan pertandingan dan 1 poin jika berhasil menyelesaikan pertandingan meski tidak menang.

Selain itu, setiap kill dihargai 1 poin, dan penggunaan setiap 10.000 kredit di buy phase memberikan tambahan 10 poin. Hadiah utama untuk fase awal ini adalah Kartu Pemain (Player Card) Hari Raya Homecoming.

Memasuki fase kedua, Night Owl, yang akan berlangsung pada 14 hingga 23 Maret 2026, tantangan akan menjadi lebih spesifik. Poin hanya dapat dikumpulkan melalui mode Competitive, Unrated, Swiftplay, dan Spike Rush. Beberapa misi yang tersedia meliputi:

Melakukan minimal 15 headshot dalam satu pertandingan untuk mendapatkan 20 poin.

Mendapatkan 5 poin untuk setiap spike yang berhasil dipasang atau dijinakkan oleh tim.

Memperoleh 15 poin untuk setiap akumulasi 10 ronde yang dimenangkan.

Meraih Kartu Pemain Last Round Before Dawn sebagai hadiah utama fase ini.

Keuntungan Bermain Bersama dan Tantangan Kreatif

Guna memperkuat semangat kebersamaan, Riot Games memberikan insentif bagi pemain yang mabar (main bareng). Pemain bisa mendapatkan tambahan 1 poin untuk setiap teman yang diajak dalam satu pertandingan, dengan batas maksimal 4 poin tambahan per laga.

Tidak hanya melalui performa teknis di dalam gim, pemain juga bisa berpartisipasi dalam Wingman’s Corner, sebuah tantangan kreatif di platform TikTok.

Dengan mengunggah momen bermain menggunakan filter WINGMAN dan mendaftarkan tautan videonya ke situs web FTW, pemain akan langsung mendapatkan 20 poin bonus.

Selain poin, partisipasi dalam tantangan kreatif ini juga akan membuka spray eksklusif AlarmBoi Out yang akan dibagikan setelah periode event berakhir.

Melalui event ini, Valorant berupaya menciptakan momen berbagi dan kehangatan di tengah kompetisi yang intens. Seluruh reward yang ditawarkan hanya tersedia selama periode terbatas, sehingga pemain diimbau untuk segera menyelesaikan misi sebelum event ditutup pada 23 Maret mendatang. (Z-1)