Survei Indekstat: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 79,2 Persen

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 16 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi, yakni mencapai 79,2%. Namun, di balik tingginya apresiasi tersebut, sektor ekonomi masih menjadi tantangan paling mendesak yang dituntut publik untuk segera dituntaskan.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin menjelaskan mayoritas responden, yakni 63,8%menempatkan permasalahan ekonomi sebagai isu utama di atas persoalan keamanan, hukum, maupun pendidikan.
"Ada tiga isu ekonomi yang sangat mengakar. Pertama adalah sulitnya mencari lapangan kerja atau pengangguran (19,7%), diikuti meningkatnya angka kemiskinan (19,6%), dan mahalnya harga kebutuhan pokok serta BBM (15,2%)," ujar Ali melalui keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Ali mencatat bahwa persoalan pengangguran merupakan pekerjaan rumah klasik yang berlanjut dari era pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, hasil survei menunjukkan adanya titik terang pada program mitigasi tenaga kerja.
Program Pemagangan Nasional mencatatkan skor kinerja tertinggi (80,24) sekaligus tingkat kepuasan paling tinggi (80,86) di mata publik. "Ini menunjukkan masyarakat sangat haus akan program yang bisa langsung menjembatani mereka ke dunia kerja," kata Ali.
Ali mengatakan pihaknya juga melakukan survei terhadap program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari delapan program kerja utama, empat di antaranya memiliki tingkat kesadaran (awareness) publik yang sangat tinggi, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) 95,2%, BLT Kesra 82,4%, Cek Kesehatan Gratis 69,6%, dan Koperasi Merah Putih 51%.
Namun, Ali memberikan catatan bahwa program MBG dan Swasembada Pangan mendapat tuntutan evaluasi substantif yang tinggi meskipun program tersebut dianggap penting untuk dipertahankan. Sementara untuk BLT Kesra, publik mendesak adanya perbaikan pada prosedur pendataan dan verifikasi agar lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara teritorial, tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di wilayah Indonesia Timur, dengan Kalimantan memimpin di angka 96,66%, disusul Sulawesi (95,28%), dan Maluku-Papua (93,16%). Sebanyak 82,6 persen responden meyakini pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat.
Di sektor kementerian, Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh penilaian kinerja tertinggi di angka 36,3 persen. Sementara di bidang hukum, Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi (82,1%), sedangkan Polri berada di posisi terendah dengan tingkat kepercayaan 62,9%.
Survei Indekstat ini dilakukan pada 11–25 Januari 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode penarikan sampel secara proporsional. Survei ini memiliki margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Raja Juli Antoni mengatakan, upaya menjaga hutan merupakan hal yang bukan hanya bagian dari perintah dan tujuan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga bagian dari ajaran agama.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi untuk melakukan pengujian metodologis terhadap gagasan ekonomi "Prabowonomics".
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington D. C., Amerika Serikat, di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.
KOMUNITAS Pecinan Semarang kembali menghidupkan tradisi Pasar Imlek Semawis 2026 sebagai ruang perayaan budaya yang inklusif sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
