Survei Indekstat: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 79,2 Persen

Direktur Indekstat, Ali Mahmudin.(Dok. Pribadi)

SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 16 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi, yakni mencapai 79,2%. Namun, di balik tingginya apresiasi tersebut, sektor ekonomi masih menjadi tantangan paling mendesak yang dituntut publik untuk segera dituntaskan.

Direktur Indekstat, Ali Mahmudin menjelaskan mayoritas responden, yakni 63,8%menempatkan permasalahan ekonomi sebagai isu utama di atas persoalan keamanan, hukum, maupun pendidikan.

"Ada tiga isu ekonomi yang sangat mengakar. Pertama adalah sulitnya mencari lapangan kerja atau pengangguran (19,7%), diikuti meningkatnya angka kemiskinan (19,6%), dan mahalnya harga kebutuhan pokok serta BBM (15,2%)," ujar Ali melalui keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Ali mencatat bahwa persoalan pengangguran merupakan pekerjaan rumah klasik yang berlanjut dari era pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, hasil survei menunjukkan adanya titik terang pada program mitigasi tenaga kerja.

Program Pemagangan Nasional mencatatkan skor kinerja tertinggi (80,24) sekaligus tingkat kepuasan paling tinggi (80,86) di mata publik. "Ini menunjukkan masyarakat sangat haus akan program yang bisa langsung menjembatani mereka ke dunia kerja," kata Ali.

Ali mengatakan pihaknya juga melakukan survei terhadap program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari delapan program kerja utama, empat di antaranya memiliki tingkat kesadaran (awareness) publik yang sangat tinggi, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) 95,2%, BLT Kesra 82,4%, Cek Kesehatan Gratis 69,6%, dan Koperasi Merah Putih 51%.

Namun, Ali memberikan catatan bahwa program MBG dan Swasembada Pangan mendapat tuntutan evaluasi substantif yang tinggi meskipun program tersebut dianggap penting untuk dipertahankan. Sementara untuk BLT Kesra, publik mendesak adanya perbaikan pada prosedur pendataan dan verifikasi agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara teritorial, tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di wilayah Indonesia Timur, dengan Kalimantan memimpin di angka 96,66%, disusul Sulawesi (95,28%), dan Maluku-Papua (93,16%). Sebanyak 82,6 persen responden meyakini pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat.

Di sektor kementerian, Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh penilaian kinerja tertinggi di angka 36,3 persen. Sementara di bidang hukum, Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi (82,1%), sedangkan Polri berada di posisi terendah dengan tingkat kepercayaan 62,9%.

Survei Indekstat ini dilakukan pada 11–25 Januari 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode penarikan sampel secara proporsional. Survei ini memiliki margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (H-3)