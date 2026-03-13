Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Rahmatul Fajri
13/3/2026 13:51
Bertemu Gibran, Rismon Sianipar Sebut Ijazah Jokowi Asli, Kebenaran Itu Menyakitkan
Rismon Sianipar(Antara Foto)

PAKAR informatika Rismon Sianipar mengaku menganulir seluruh temuannya terkait dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon mengaku setelah melakukan kajian mendalam selama tiga bulan terakhir dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rismon secara terbuka menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

Rismon mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengungkap kebenaran ini diambil demi menjaga integritas hati dan pikirannya. 

"Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli (ijazah Jokowi). Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, truth hurts (kebenaran itu menyakitkan). Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya enggak mau mengungkapkannya dan jujur," ujar Rismon setelah bertemu Wapres Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3).

Rismon menjelaskan bahwa kesimpulan terbarunya didasarkan pada pengujian ulang menggunakan tiga variabel teknis yang lebih akurat, yakni dua variabel geometri serta variabel pencahayaan. Ketiga parameter ini secara otomatis mengoreksi temuan-temuan yang pernah ia tuliskan sebelumnya dalam buku Jokowi’s White Paper.

"Dua tiga bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama, dan setelah saya temukan sekitar dua minggu ini, final. Maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman," tegasnya.

Menyadari keputusannya akan menuai pro dan kontra, terutama di kalangan rekan-rekan perjuangannya seperti Roy Suryo dan dr. Tifa, Rismon meminta agar perbedaan pendapat ini disikapi secara beradab tanpa menyerang pribadi.

"Marilah kita berdiskursus, beropini tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan republik ini, bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai," imbuhnya. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
