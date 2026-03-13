Bertemu Gibran, Rismon Sianipar Sebut Ijazah Jokowi Asli, Kebenaran Itu Menyakitkan

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PAKAR informatika Rismon Sianipar mengaku menganulir seluruh temuannya terkait dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon mengaku setelah melakukan kajian mendalam selama tiga bulan terakhir dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rismon secara terbuka menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.
Rismon mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengungkap kebenaran ini diambil demi menjaga integritas hati dan pikirannya.
"Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli (ijazah Jokowi). Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, truth hurts (kebenaran itu menyakitkan). Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya enggak mau mengungkapkannya dan jujur," ujar Rismon setelah bertemu Wapres Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3).
Rismon menjelaskan bahwa kesimpulan terbarunya didasarkan pada pengujian ulang menggunakan tiga variabel teknis yang lebih akurat, yakni dua variabel geometri serta variabel pencahayaan. Ketiga parameter ini secara otomatis mengoreksi temuan-temuan yang pernah ia tuliskan sebelumnya dalam buku Jokowi’s White Paper.
"Dua tiga bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama, dan setelah saya temukan sekitar dua minggu ini, final. Maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman," tegasnya.
Menyadari keputusannya akan menuai pro dan kontra, terutama di kalangan rekan-rekan perjuangannya seperti Roy Suryo dan dr. Tifa, Rismon meminta agar perbedaan pendapat ini disikapi secara beradab tanpa menyerang pribadi.
"Marilah kita berdiskursus, beropini tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan republik ini, bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai," imbuhnya. (H-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait tuduhan ijazah palsu yang sempat memicu kegaduhan publik.
Rismon Sianipar ajukan restorative justice dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Simak pengertian, syarat, dan aturan terbaru RJ di tahun 2026
Mengenal Bonatua Silalahi dan koalisi Bonjowi, sosok dan gerakan di balik gugatan keterbukaan informasi ijazah Jokowi yang menang dua kali di KIP.
Temukan fakta lengkap mengenai ijazah UGM Joko Widodo. Dari klarifikasi resmi Rektor UGM hingga putusan terbaru Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2026.
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Rismon Sianipar resmi meminta maaf kepada Jokowi dan Gibran terkait polemik ijazah palsu. Simak kronologi, alasan ilmiah, dan dampaknya.
Rismon Sianipar menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Wapres Gibran setelah kajian lanjutan menyimpulkan ijazah yang sempat dipolemikkan ternyata asli.
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
