Dampingi Wapres Gibran Tinjau Pasar Glondonggede Tuban, Gubernur Khofifah: Stok Bahan Pokok Aman

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban.(Dok. Pemprov Jatim)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3). Setibanya di lokasi, Wapres Gibran beserta rombongan disambut oleh Kepala Pasar Glondonggede Sutadji serta Kepala UPTD Pengelolaan TPI Agus Saleh Setiawan.

Selanjutnya, Wapres Gibran bersama Gubernur Khofifah serta Bupati Tuban meninjau area pasar dan berinteraksi dengan para pedagang serta masyarakat yang tengah beraktivitas.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan stok bahan pokok tetap terjaga serta harga kebutuhan masyarakat terjangkau menjelang Lebaran 2026 khususnya ikan sebagai komoditas laut utama Indonesia.

Baca juga : Jalur Pantura di Tuban Terendam Banjir, Lalulintas Terhambat

Disela dialog dengan para pedagang pasar tersebut, Wapres Gibran memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar terus menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di Jawa Timur. Menurutnya perlu beberapa hal yang harus dilakukan agar stabilisasi harga terjaga dan inflasi terkendali. Mulai dari memastikan ketersediaan stok, keterjangkauan harga, distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Dari keempat hal tersebut, Khofifah menekankan komunikasi efektif menjadi kunci pengendalian harga. Pasalnya, saat ada gejolak harga pada suatu komoditas tertentu, daerah lain bisa membantu untuk pemenuhan stok.

Baca juga : Tender Proyek Kilang TPPI Tuban Potensi Rugikan Negara

“Ini senada dengan permintaan Pak Wapres agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan yang cukup,” kata Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut terkait ketersediaan ikan, Gubernur Khofifah menyampaikan kondisi stok dan harga ikan di Jawa Timur stabil. Hal tersebut didasarkan pada data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim bahwa pada Januari 2026 produksi ikan budidaya mencapai 101.103,01 ton, produksi ikan tangkap 44.320,51 ton. Sedangkan stok ikan sebanyak 52.167,52 ton.

Di bulan Februari produksi ikan budidaya diperkirakan mencapai 106.159,32 ton, produksi ikan tangkap 36.654,74 ton, stoknya sebanyak 48.576,47 ton. Sementara pada Maret 2026 produksi ikan budidaya diperkirakan mencapai 108.159,32 ton, produksi ikan tangkap 32.010,36 ton. Kemudian stok ikan sebanyak 41.372,27 ton.

"Stok dan harga ikan relatif stabil di bulan Januari-Februari 2026 dan diperkirakan masih tetap stabil sampai dengan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriyah ini," kata Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menuturkan secara umum menjelang Idul Fitri permintaan cenderung normal tidak ada lonjakan. Hal ini dipicu karena permintaan masyarakat lebih ke komoditas lainnya seperti ayam, telur atau daging.

"Umumnya akan kembali normal pada H+1 atau H+7 pasca lebaran," imbuhnya.

Meski demikian, Gubernur Khofifah memastikan bahwa stabilitas harga dan distribusi bahan pokok maupun ikan akan terus dipantau untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pasar Gelondong Gede sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Tuban yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal. Tercatat sekitar 100 nelayan menggantungkan aktivitas ekonomi pada kawasan ini, bersama sekitar 60 pedagang sayur dan 80 pedagang ikan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang bermukim di sekitar kawasan pasar. (H-3)