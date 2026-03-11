Prabowo: Korupsi harus Dihilangkan karena Bertentangan dengan Ajaran Agama

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta.(Antara)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur'an tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemajuan apabila pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari praktik korupsi.

“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi,” ujar Presiden.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita diberikan dunia oleh Maha Kuasa kekayaan yang sangat besar. Kita harus berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan dari seluruh rakyat kita. Kita tidak boleh mengizinkan ada di antara rakyat kita yang terlantar,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak tertentu mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca juga : Prabowo Dorong Perbaikan Tata Kelola Kekayaan Negara

“Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan menegakkan keadilan.

“Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan. Kita akan berhasil, kita akan unggul, dan kita akan mengatasi semua kesulitan,” kata Presiden.

Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang selama ini merusak perekonomian nasional serta memastikan hukum ditegakkan secara adil.

“Kita akan memberantas mereka yang merusak perekonomian kita. Kita akan hadapi mereka dan kita akan menegakkan kebenaran serta keadilan,” tandasnya. (Ant/E-3)