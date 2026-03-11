Prabowo: Korupsi harus Dihilangkan karena Bertentangan dengan Ajaran Agama

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur'an tingkat kenegaraan tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemajuan apabila pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari praktik korupsi.
“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Itu adalah ajaran agama, itu juga ajaran sejarah. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi,” ujar Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita diberikan dunia oleh Maha Kuasa kekayaan yang sangat besar. Kita harus berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan dari seluruh rakyat kita. Kita tidak boleh mengizinkan ada di antara rakyat kita yang terlantar,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak tertentu mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan menegakkan keadilan.
“Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan. Kita akan berhasil, kita akan unggul, dan kita akan mengatasi semua kesulitan,” kata Presiden.
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang selama ini merusak perekonomian nasional serta memastikan hukum ditegakkan secara adil.
“Kita akan memberantas mereka yang merusak perekonomian kita. Kita akan hadapi mereka dan kita akan menegakkan kebenaran serta keadilan,” tandasnya. (Ant/E-3)
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved