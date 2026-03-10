Maraton Penindakan 2026: Setelah Bupati, KPK Turut Ciduk Wabup Rejang Lebong

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri (kiri) didampingi Wabup Hendri Praja saat memberikan keterangan pers, beberapa waktu lalu .(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

"Ya, salah satu yang juga diamankan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3).

Budi menjelaskan bahwa baik Bupati maupun Wakil Bupati Rejang Lebong saat ini telah tiba di markas lembaga antirasuah tersebut. Keduanya akan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Rentetan OTT KPK Sepanjang 2026

Penangkapan di Rejang Lebong ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang awal 2026. Berikut adalah catatan OTT yang dilakukan lembaga tersebut:

9-10 Januari 2026: OTT pertama menyasar delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (2021-2026).

19 Januari 2026: Penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, atas dugaan pemerasan modus imbalan proyek dan dana CSR.

19 Januari 2026: OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

4 Februari 2026: Operasi di KPP Madya Banjarmasin terkait proses restitusi pajak.

4 Februari 2026: OTT terkait importasi barang tiruan yang menjerat mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal.

5 Februari 2026: Pengungkapan dugaan korupsi sengketa lahan di PN Depok yang menjerat Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, serta Dirut PT Karabha Digdaya.

3 Maret 2026: Di awal Ramadan, KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

10 Maret 2026: KPK mengumumkan penangkapan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang kemudian diikuti dengan pengamanan Wakil Bupati Hendri.

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengonstruksikan perkara dan pasal yang disangkakan kepada para pihak yang terlibat. (Ant/P-2)