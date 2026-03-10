Bupati Rejang Lebong Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Suap Proyek

Bupati rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari .(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengamankan sedikitnya 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Bengkulu. Dari belasan orang yang terjaring, sembilan di antaranya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 9 orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Dugaan Suap Proyek

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pihak yang turut dibawa ke Jakarta adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah dalam pengerjaan proyek di wilayah tersebut. "Diduga terkait dengan suap proyek," ujar Budi.

Baca juga : OTT Bupati Rejang Lebong, KPK: Lebih dari 1 Orang yang Ditangkap

Dalam operasi tersebut, tim penindak KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah sebagai barang bukti. Namun, pihak lembaga antirasuah belum dapat memerinci total nilai uang yang disita karena masih dalam proses penghitungan dan klarifikasi.

Penentuan Status Hukum

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Kepastian mengenai konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, hingga penetapan tersangka akan diumumkan secara resmi oleh pimpinan KPK melalui konferensi pers dalam waktu dekat. (Can/P-2)