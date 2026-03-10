Profil Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Mantan Pengusaha Properti yang Terjaring OTT KPK

Profil Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.(Dok. MetroTV)

NAMA Muhammad Fikri Thobari mendadak menjadi pusat perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Bengkulu pada Selasa (10/3). Fikri, yang baru menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong selama kurang lebih satu tahun, diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.

Biodata Lengkap Muhammad Fikri Thobari

Lahir di Baturaja pada 4 Februari 1981, pria berusia 45 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan administrasi publik.

Ia merupakan putra dari pasangan birokrat, di mana ayahnya, M. Thobari Muad, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang.

Kategori Keterangan Nama Lengkap M. Fikri Thobari, S.E., M.AP. Tempat, Tanggal Lahir Baturaja, 4 Februari 1981 Agama Islam Pendidikan Terakhir S2 Administrasi Publik, Univ. Prof. Dr. Hazairin Jabatan Politik Bupati Rejang Lebong (2025-2030) Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN)

Perjalanan Karir dan Dunia Bisnis

Sebelum terjun ke dunia birokrasi, Fikri Thobari lebih dikenal sebagai pengusaha di sektor properti. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bukit Juvi Group. Pengalamannya di dunia usaha membuatnya aktif memimpin berbagai organisasi pengusaha di daerah maupun tingkat provinsi.

Ketua Umum KADIN Kabupaten Rejang Lebong (2021-Sekarang).

Ketua DPD HIMPERRA Provinsi Bengkulu (2019-Sekarang).

Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong (2019-Sekarang).

Kemenangannya dalam Pilkada 2024 merupakan pencapaian setelah sebelumnya sempat gagal pada kontestasi Pilkada 2019. Ia dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Dugaan Kasus Korupsi Proyek

Pada 10 Maret 2026, KPK mengonfirmasi penangkapan Fikri Thobari dalam OTT di Bengkulu. Ia diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sejumlah uang tunai dalam mata uang Rupiah turut diamankan sebagai barang bukti.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan saat mencalonkan diri pada 2024, Fikri memiliki total aset mencapai Rp32,4 miliar. Namun, karena memiliki utang sebesar Rp12,9 miliar, total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp19,5 miliar. Aset tersebut didominasi oleh 14 bidang tanah dan bangunan di wilayah Bengkulu.

Fakta seputar Bupati Rejang Lebong

1. Kapan Muhammad Fikri Thobari dilantik?

Ia dilantik sebagai Bupati Rejang Lebong pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

2. Mengapa Bupati Rejang Lebong ditangkap KPK?

Ia ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam praktik suap proyek infrastruktur di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Apa latar belakang pendidikan Fikri Thobari?

Ia merupakan lulusan S1 Ekonomi STIM AMKOP Palembang dan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin. (Z-10)

Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan data profil publik dan informasi terkini terkait proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Status hukum para pihak ditentukan dalam waktu 1x24 jam pasca-penangkapan.