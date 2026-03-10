Profil Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Mantan Pengusaha Properti yang Terjaring OTT KPK

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
NAMA Muhammad Fikri Thobari mendadak menjadi pusat perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Bengkulu pada Selasa (10/3). Fikri, yang baru menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong selama kurang lebih satu tahun, diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.
Lahir di Baturaja pada 4 Februari 1981, pria berusia 45 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan administrasi publik.
Ia merupakan putra dari pasangan birokrat, di mana ayahnya, M. Thobari Muad, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang.
|Kategori
|Keterangan
|Nama Lengkap
|M. Fikri Thobari, S.E., M.AP.
|Tempat, Tanggal Lahir
|Baturaja, 4 Februari 1981
|Agama
|Islam
|Pendidikan Terakhir
|S2 Administrasi Publik, Univ. Prof. Dr. Hazairin
|Jabatan Politik
|Bupati Rejang Lebong (2025-2030)
|Partai Politik
|Partai Amanat Nasional (PAN)
Sebelum terjun ke dunia birokrasi, Fikri Thobari lebih dikenal sebagai pengusaha di sektor properti. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bukit Juvi Group. Pengalamannya di dunia usaha membuatnya aktif memimpin berbagai organisasi pengusaha di daerah maupun tingkat provinsi.
Kemenangannya dalam Pilkada 2024 merupakan pencapaian setelah sebelumnya sempat gagal pada kontestasi Pilkada 2019. Ia dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Pada 10 Maret 2026, KPK mengonfirmasi penangkapan Fikri Thobari dalam OTT di Bengkulu. Ia diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sejumlah uang tunai dalam mata uang Rupiah turut diamankan sebagai barang bukti.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan saat mencalonkan diri pada 2024, Fikri memiliki total aset mencapai Rp32,4 miliar. Namun, karena memiliki utang sebesar Rp12,9 miliar, total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp19,5 miliar. Aset tersebut didominasi oleh 14 bidang tanah dan bangunan di wilayah Bengkulu.
1. Kapan Muhammad Fikri Thobari dilantik?
Ia dilantik sebagai Bupati Rejang Lebong pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.
2. Mengapa Bupati Rejang Lebong ditangkap KPK?
Ia ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam praktik suap proyek infrastruktur di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Apa latar belakang pendidikan Fikri Thobari?
Ia merupakan lulusan S1 Ekonomi STIM AMKOP Palembang dan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin. (Z-10)
KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek.
KPK resmi tetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan 4 orang lainnya sebagai tersangka suap proyek di Bengkulu.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
KPK sita uang tunai, dokumen, dan alat elektronik dalam OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Sebanyak 9 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan
KPK melakukan OTT terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab. Total 9 orang diamankan, termasuk ASN dan pihak swasta.
Terjaring OTT KPK, segini total harta kekayaan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Intip rincian aset tanah Rp14 M hingga utang jumbo Rp12 M di LHKPN.
Simak profil lengkap Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong terpilih periode 2025-2030 yang terkena OTT KPK, mulai dari latar belakang pengusaha hingga asal partai politiknya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved