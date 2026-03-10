KPK OTT Bupati Rejang Lebong, Ini Profil dan Partainya

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
BUPATI Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap dalam OTT KPK Muhammad Fikri Thobari, Senin (9/3) malam. Ia resmi menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030 setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024. KPK melakukan OTT terhadap bupati Rejang Lebong yang kini diamankan bersama sejumlah staf.
Muhammad Fikri Thobari adalah kader utama Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memegang jabatan strategis sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pencalonannya pada Pilkada 2024, Fikri yang berpasangan dengan Hendri diusung oleh koalisi partai besar yang meliputi PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.
Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Fikri merupakan Presiden Direktur PT Bukit Juvi Group, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor properti. Di dunia organisasi, ia aktif memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rejang Lebong serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Bengkulu.
Kemenangannya di Pilkada 2024 merupakan pencapaian sebelumnya ia sempat mencalonkan diri pada Pilkada 2019 namun belum berhasil. Pada periode 2025-2030 ini, ia mengusung visi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.
Bupati Rejang Lebong pada tahun 2026 ialah Muhammad Fikri Thobari, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Ia diusung oleh koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.
Kabupaten Rejang Lebong menjadi sorotan publik menyusul adanya proses penyelidikan oleh KPK kebijakan di lingkungan pemerintah kabupaten. Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari instansi terkait. (H-4)
Simak profil lengkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, mulai dari biodata, perjalanan karir sebagai pengusaha properti, hingga kabar OTT KPK.
