Punya Aset Rp19 Miliar, Intip Isi LHKPN Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

KABAR Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Selasa (10/3/2026) menyeret nama Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Berdasarkan penelusuran pada situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Fikri Thobari tercatat memiliki profil keuangan yang cukup mencolok dengan dominasi aset properti dan beban utang yang signifikan.
Dalam laporan terakhirnya per 19 Agustus 2024, total kekayaan bersih Fikri mencapai Rp19.530.683.491. Angka ini merupakan hasil penyusutan dari total aset kotor senilai Rp32,4 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp12,9 miliar.
Sebagai sosok yang berangkat dari latar belakang pengusaha, Fikri Thobari menempatkan sebagian besar kekayaannya pada aset tidak bergerak. Ia tercatat memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa titik strategis:
Berbeda dengan aset tanahnya yang berderet, koleksi kendaraan Fikri Thobari tergolong ringkas namun premium. Ia melaporkan dua unit mobil pabrikan Jepang:
Unit Kendaraan
|Tahun Perolehan
|Nilai LHKPN
|Mitsubishi Eclipse Cross
|2020
|Rp350.000.000
|Mitsubishi Pajero Sport
|2021
|Rp550.000.000
Satu hal yang menarik perhatian dari LHKPN Fikri Thobari adalah nilai utangnya yang mencapai Rp12.948.979.208. Angka utang ini tergolong tinggi bagi seorang kepala daerah, yang diduga berkaitan dengan ekspansi bisnis propertinya sebelum menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong pada Februari 2025 lalu.
Hingga saat ini, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terkait dugaan suap proyek infrastruktur yang melibatkan sang Bupati. Media Indonesia akan terus memperbarui informasi terkait status hukum Muhammad Fikri Thobari. (Z-10)
