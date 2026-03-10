OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai

OTT KPK terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu(MI/Marliansyah)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen strategis hingga uang tunai.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Budi menjelaskan bahwa uang tunai yang disita merupakan mata uang rupiah. Namun, jumlah pasti dari nominal tersebut baru akan dibeberkan secara rinci dalam konferensi pers mendatang.

“Untuk uang tunai nanti kami sampaikan,” tambah Budi singkat.

9 Orang Diboyong ke Jakarta

Secara keseluruhan, KPK menangkap 13 orang dalam operasi senyap ini. Dari jumlah tersebut, sembilan orang di antaranya telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di markas antirasuah.

“Pihak-pihak saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan sampaikan update-nya secara lengkap terkait kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan,” jelasnya.

Sesuai aturan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Pengumuman resmi mengenai status tersangka dan detail perkara akan disampaikan melalui konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK. (can)