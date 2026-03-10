OTT Rejang Lebong: Bupati, Wabup, hingga ASN Digiring ke KPK

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan)( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang terkait Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Rejang Lebong, Bengkulu ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/3).

Di antara para pihak yang diamankan dalam OTT di Rejang Lebong, terdapat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, serta aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa rangkaian operasi senyap tersebut dilakukan pada Senin (9/3) malam di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

"Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, terdiri dari satu Bupati, kemudian Wakil Bupati, dan juga tiga orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong. Kemudian empat orang lainnya adalah pihak swasta," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Budi mengatakan penangkapan dakam OTT di Rejang Lebong ini berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Hingga kini KPK belum membeberkan total nilai dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong tersebut.

"Ya, ini terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Nanti kami akan update terkait proyek di dinas apa, nilainya berapa, itu akan kami sampaikan lengkap di konferensi pers," kata Budi. (H-4)