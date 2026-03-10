KPK Sita Uang dan Dokumen dalam OTT Bupati-Wabup Rejang Lebong

Headline
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa selain menangkap para pejabat teras tersebut, tim penyidik juga menyita alat bukti pendukung lainnya.
“Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti yang di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3).
Budi menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dalam operasi tersebut dalam bentuk mata uang rupiah. Namun, lembaga antirasuah ini belum merinci total nominal yang berhasil diamankan.
“Untuk uang tunai, nanti kami sampaikan,” imbuhnya.
Pemeriksaan Intensif 9 Orang
Hingga saat ini, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong beserta tujuh orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tersebut.
Rentetan OTT KPK Sepanjang 2026
Kasus di Rejang Lebong ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang awal tahun 2026. Berikut adalah catatan OTT KPK selama tiga bulan terakhir:
Operasi di Rejang Lebong yang digelar pada Selasa (10/3) ini merupakan OTT kedelapan yang dilakukan KPK di tahun 2026, sekaligus yang kedua dilakukan pada momentum bulan suci Ramadhan. (Ant/P-2)
