KPK Sita Uang dan Dokumen dalam OTT Bupati-Wabup Rejang Lebong

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (kiri) didampingi Wabup Hendri Praja .(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa selain menangkap para pejabat teras tersebut, tim penyidik juga menyita alat bukti pendukung lainnya.

“Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti yang di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : Maraton Penindakan 2026: Setelah Bupati, KPK Turut Ciduk Wabup Rejang Lebong

Budi menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dalam operasi tersebut dalam bentuk mata uang rupiah. Namun, lembaga antirasuah ini belum merinci total nominal yang berhasil diamankan.

“Untuk uang tunai, nanti kami sampaikan,” imbuhnya.

Pemeriksaan Intensif 9 Orang

Hingga saat ini, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong beserta tujuh orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tersebut.

Rentetan OTT KPK Sepanjang 2026

Kasus di Rejang Lebong ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang awal tahun 2026. Berikut adalah catatan OTT KPK selama tiga bulan terakhir:

9-10 Januari: Dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (8 orang ditangkap).

19 Januari: OTT Wali Kota Madiun, Maidi, terkait dugaan korupsi modus dana CSR dan gratifikasi.

19 Januari: OTT Bupati Pati, Sudewo, atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

4 Februari: OTT di KPP Madya Banjarmasin terkait proses restitusi pajak.

4 Februari: OTT terkait importasi barang tiruan yang menjabat mantan Direktur P2 Bea Cukai, Rizal.

5 Februari: Dugaan korupsi sengketa lahan yang melibatkan pimpinan PN Depok dan Dirut PT Karabha Digdaya.

3 Maret: Penetapan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka kasus pengadaan jasa outsourcing.

Operasi di Rejang Lebong yang digelar pada Selasa (10/3) ini merupakan OTT kedelapan yang dilakukan KPK di tahun 2026, sekaligus yang kedua dilakukan pada momentum bulan suci Ramadhan. (Ant/P-2)