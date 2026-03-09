Presiden Prabowo: Bangsa Indonesia di Jalur Benar, tidak Memihak

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sejak lama berada di jalur kebijakan luar negeri yang tepat, yakni tidak memihak dan tetap menghormati semua negara. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta semangat gerakan non-blok.
“Bangsa kita berada di jalur yang sudah benar, di jalur tidak memihak, non blok, kita menghormati semua negara, itulah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meresmikan secara virtual 218 jembatan di berbagai daerah, melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/3/2026) sore.
Prabowo menekankan bahwa sikap saling menghormati ini menjadi kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, menghormati seluruh kekuatan dan bangsa di dunia turut membuat Indonesia mampu menjaga kondisi damai, meski situasi geopolitik global semakin tidak menentu.
“Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga keluar negeri kita menghormati semua bangsa semua ras, semua kelompok etnis. Inilah, yang membuat Indonesia menikmati kondisi yang damai,” kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung kondisi dunia yang sedang diwarnai berbagai konflik, termasuk perang di Eropa, khususnya Ukraina, serta ketegangan yang meluas di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa apa yang terjadi di satu kawasan dapat mempengaruhi kondisi global secara luas.
“Beberapa saat yang lalu, kita menyadari ada perang di Eropa, di Ukraina. Sekarang, hampir seluruh Timur Tengah terkena, walaupun kita berada jauh, apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi,” ujarnya. (Ant/I-1)
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
INDONESIA menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian meluas dan memicu meningkatnya korban jiwa.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan keras terkait eksistensi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
INDONESIA menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang kian meluas dan memicu meningkatnya korban jiwa.
Menlu Tiongkok Wang Yi kecam perang di Timur Tengah dan desak AS kelola hubungan bilateral. Beijing tegaskan aliansi dengan Rusia tetap kokoh di tengah krisis global.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Senat AS tolak batasi wewenang perang Trump atas Iran meski konflik tewaskan Ali Khamenei. Republik dukung penuh serangan udara tanpa otorisasi formal Kongres.
Iran ancam serang situs nuklir Dimona Israel jika AS-Israel upayakan gulingkan rezim. Korban tewas capai 1.045 jiwa di tengah pantauan IAEA pada situs Isfahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved