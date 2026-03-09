Presiden Prabowo: Bangsa Indonesia di Jalur Benar, tidak Memihak

Presiden Pranowo Subianto saat berpidato secara virtual dalam agenda peresmian 218 jembatan di berbagai daerah, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (9/3/2026).(Dok. Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sejak lama berada di jalur kebijakan luar negeri yang tepat, yakni tidak memihak dan tetap menghormati semua negara. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta semangat gerakan non-blok.

“Bangsa kita berada di jalur yang sudah benar, di jalur tidak memihak, non blok, kita menghormati semua negara, itulah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meresmikan secara virtual 218 jembatan di berbagai daerah, melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/3/2026) sore.

Prabowo menekankan bahwa sikap saling menghormati ini menjadi kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, menghormati seluruh kekuatan dan bangsa di dunia turut membuat Indonesia mampu menjaga kondisi damai, meski situasi geopolitik global semakin tidak menentu.

“Bhinneka Tunggal Ika di dalam negeri, tapi juga keluar negeri kita menghormati semua bangsa semua ras, semua kelompok etnis. Inilah, yang membuat Indonesia menikmati kondisi yang damai,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung kondisi dunia yang sedang diwarnai berbagai konflik, termasuk perang di Eropa, khususnya Ukraina, serta ketegangan yang meluas di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa apa yang terjadi di satu kawasan dapat mempengaruhi kondisi global secara luas.

“Beberapa saat yang lalu, kita menyadari ada perang di Eropa, di Ukraina. Sekarang, hampir seluruh Timur Tengah terkena, walaupun kita berada jauh, apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi,” ujarnya. (Ant/I-1)