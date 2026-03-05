Senat AS Tolak Resolusi Pembatasan Wewenang Perang Trump di Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SENAT Amerika Serikat (AS) secara resmi menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Keputusan ini menjadi sinyal dukungan politik yang krusial bagi Gedung Putih di tengah konflik terbuka yang diluncurkan tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres.
Resolusi lintas partai yang diusulkan oleh Senator Demokrat Tim Kaine dan Senator Republik Rand Paul tersebut menuntut penarikan pasukan AS dari permusuhan dengan Iran, kecuali jika Kongres memberikan otorisasi resmi untuk kampanye militer.
Dengan komposisi kursi 53-47, Partai Republik yang memegang mayoritas di majelis tinggi Kongres memberikan dukungan penuh terhadap keputusan presiden untuk menyerang Iran bersama Israel. Hasil pemungutan suara menunjukkan margin yang sangat tipis, yang mencerminkan keterbelahan mendalam di Washington terkait legalitas perang ini.
Langkah ini diambil lima hari setelah konflik meluas dengan cepat, yang telah mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, tewasnya sejumlah tokoh senior pemerintahan di Teheran, dan kematian tentara AS akibat serangan balasan 'Negeri para Mullah'.
Ketegangan di Capitol Hill memuncak saat Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, meluncurkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Dalam pidatonya di lantai Senat pada Rabu pagi waktu setempat, Schumer mendesak rekan-rekannya untuk menentukan sikap terhadap apa yang ia sebut sebagai ancaman 'perang selamanya' di Timur Tengah.
"Hari ini setiap senator akan memilih sisi: Apakah Anda berdiri bersama rakyat Amerika yang sudah lelah dengan perang selamanya di Timur Tengah? Atau berdiri bersama Donald Trump dan Pete Hegseth saat mereka menjerumuskan kita secara ceroboh ke dalam perang lainnya?" tegas Schumer.
Pernyataan Schumer tersebut menargetkan langsung kepemimpinan militer di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang dianggap bertindak tanpa rencana jangka panjang yang jelas. Di sisi lain, Senator Demokrat Tim Kaine, yang merupakan sponsor utama resolusi pembatasan wewenang perang, menekankan aspek legalitas konstitusional.
Kaine menegaskan bahwa setiap tindakan perang yang melibatkan pengerahan pasukan besar-besaran secara hukum membutuhkan persetujuan dari Kongres. Menurutnya, administrasi Trump telah melampaui batas kewenangan eksekutif dengan meluncurkan kampanye udara tanpa konsultasi legislatif yang memadai.
Pihak Demokrat menuding Presiden Trump telah mengabaikan konstitusi dengan melangkahi wewenang Kongres saat memerintahkan serangan udara. Mereka juga mengkritik pemerintah yang dinilai memberikan justifikasi perang yang berubah-ubah dan tidak konsisten.
Meski demikian, penolakan senat ini memberikan lampu hijau bagi administrasi Trump untuk terus melanjutkan operasi militer di kawasan tersebut tanpa hambatan legislatif dalam waktu dekat. (Times of Israel/ABC News/B-3)
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump menyatakan masih ada target strategis Iran yang belum diserang. Ia mengklaim militer AS mampu menghancurkannya hanya dalam satu hari.
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved