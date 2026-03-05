Pengaruh Trump Menguat, Ekuador Usir Seluruh Diplomat Kuba

Dua pertiga wilayah Kuba, termasuk Ibu Kota Havana, mengalami pemadaman listrik akibat terputusnya jaringan listrik nasional, menurut perusahaan listrik nasional UNE.(Yamil Lage/AFP)

KETEGANGAN diplomatik di kawasan Amerika Latin memanas setelah pemerintah Ekuador secara mengejutkan mengusir Duta Besar Kuba, Basilio Gutierrez, beserta seluruh staf diplomatiknya. Keputusan ini diambil di tengah wacana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan "pengambilalihan secara bersahabat" (friendly takeover) terhadap Kuba.

Kementerian Luar Negeri Ekuador di bawah pemerintahan Presiden Daniel Noboa, Rabu (4/3) waktu setempat, menyatakan para diplomat Kuba sebagai persona non grata alias orang yang tidak diinginkan. Berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, mereka diberikan waktu hanya 48 jam untuk angkat kaki dari negara tersebut.