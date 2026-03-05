Airlangga: APBN Jadi Senjata Pemerintah Redam Gejolak Harga Saat Perang

Headline
PEMERINTAH menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap menjaga kebijakan subsidi agar dampak kenaikan harga komoditas terhadap masyarakat dapat ditekan.
Menurutnya, APBN telah disiapkan sebagai buffer atau penyangga untuk menstabilkan harga apabila terjadi lonjakan komoditas di pasar global. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas juga berpotensi menambah penerimaan negara. Namun demikian, pemerintah menilai masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai dampak konflik terhadap perekonomian.
“Bagi Indonesia ada dua sisi. Di satu sisi terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita akan lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3).
Ia menambahkan, Indonesia sebelumnya pernah menghadapi situasi serupa ketika terjadi perang yang berdampak pada lonjakan harga energi dan komoditas global. Saat itu harga minyak dan berbagai komoditas meningkat tajam, namun pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik.
“Tetapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik. Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call (terlalu dini), masih terlalu pagi,” pungkasnya
