Tiongkok Kecam Serangan AS ke Iran dan Hukum Rimba

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyampaikan kecaman keras terhadap eskalasi perang di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Dalam konferensi pers di sela-sela agenda politik tahunan "Dua Sesi" (Two Sessions) di Beijing, Minggu (8/3), Wang menegaskan bahwa konflik bersenjata tersebut seharusnya tidak pernah terjadi.
"Kepalan tangan yang kuat tidak berarti memiliki alasan yang kuat. Dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba," tegas Wang Yi di hadapan para jurnalis.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang melibatkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, telah memicu perang dagang baru melalui penerapan tarif timbal balik. Beijing, yang memiliki hubungan diplomatik dan dagang erat dengan Teheran, sebelumnya juga telah mengutuk keras pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Wang Yi menekankan bahwa tahun 2026 merupakan momentum krusial bagi hubungan Tiongkok-AS. Ia mendesak Washington untuk mengelola perbedaan yang ada dan menghilangkan intervensi yang tidak perlu demi menciptakan stabilitas global.
Di sisi lain, meskipun mendapat kritik tajam dari negara-negara Barat terkait konflik di Ukraina, Wang menyatakan bahwa kemitraan strategis antara Beijing dan Moskow tetap kokoh. "Di tengah lingkungan internasional yang turbulens dan kompleks, hubungan Tiongkok-Rusia tetap teguh dan tidak tergoyahkan," pungkasnya. (Korea Times/B-3)
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Kegiatan ini dilaksanakan guna menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial mahasiswa Indonesia bukan hanya di Tiongkok melainkan pula di tanah air.
Laporan CNN menyebut Tiongkok mulai alihkan dukungan finansial dan komponen rudal ke Iran. Simak analisis dampak geopolitik dan keterlibatan Rusia
Jubir NPC Tiongkok Lou Qinjian tegaskan tak ada negara boleh dominasi urusan internasional. Simak poin penting sidang parlemen Tiongkok 2026 di sini.
Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah bahwa ia menghargai sikap menahan diri Riyadh.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved