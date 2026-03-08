Israel Serang Infrastruktur Militer Iran, Targetkan Jet F-14 di Isfahan

Ilustrasi.(Al Jazeera)

MILITER Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara besar-besaran yang menargetkan berbagai titik strategis di wilayah Iran pada Minggu (8/3/2026). Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik terbuka yang kian membara di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataan resminya, pihak militer Israel mengonfirmasi bahwa operasi tersebut secara spesifik menyasar infrastruktur militer milik rezim Iran. Salah satu target utama dalam serangan ini ialah Bandara Internasional Isfahan. Jet tempur F-14 milik Angkatan Udara Iran dilaporkan menjadi sasaran bombardir.

Target Strategis di Isfahan

Serangan yang menyasar Isfahan dianggap sangat krusial mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu pusat kekuatan militer dan fasilitas strategis Iran. Fokus serangan terhadap armada jet tempur F-14 menunjukkan upaya Israel untuk melumpuhkan kekuatan udara Iran di tengah konflik yang terus meluas.

Hingga pukul 07.00 GMT atau 14.00 WIB, otoritas resmi Teheran belum memberikan pernyataan resmi terkait detail dampak kerusakan maupun kemungkinan korban jiwa akibat serangan terbaru ini.

Eskalasi Pascagugurnya Ali Khamenei

Ketegangan regional di Timur Tengah berada dalam titik didih sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Operasi tersebut dilaporkan menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas. Kehilangan paling signifikan bagi Iran adalah gugurnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi militer. Tragedi tersebut juga dilaporkan menelan korban sipil yang besar, termasuk lebih dari 150 siswi sekolah.

Sebagai bentuk pembalasan, Iran meluncurkan rentetan serangan besar-besaran yang menargetkan pangkalan militer AS, fasilitas diplomatik, dan personel militer di seluruh kawasan. Beberapa kota di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan yang intensitasnya dilaporkan terus meningkat.

Para pengamat internasional mengkhawatirkan bahwa serangan langsung ke infrastruktur militer di jantung wilayah Iran akan memicu respons yang lebih destruktif dari Teheran, yang dapat menyeret seluruh kawasan ke dalam perang terbuka tanpa henti.