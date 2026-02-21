Eks Pimpinan KPK Soroti Penerapan Pasal Tipikor, Soroti Konflik Kepentingan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2024, Alexander Marwata, menilai penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Pandangan tersebut disampaikan Alexander dalam forum yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) di Jakarta, Jumat (20/2). Ia menjelaskan, kedua pasal tersebut kerap digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan keputusan bisnis, khususnya yang melibatkan jajaran manajemen atau direksi BUMN.
Menurut Alexander, dalam proses pembuktian, penegak hukum harus mampu menunjukkan adanya unsur konflik kepentingan apabila tidak ditemukan indikasi suap maupun gratifikasi.
“Kalau dalam pemeriksaan saksi-saksi tidak terungkap adanya suap atau gratifikasi, yang paling penting adalah mencari konflik kepentingannya,” ujar Alexander.
Ia menekankan bahwa praktik korupsi umumnya berakar pada tiga unsur utama, yakni suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan. Tanpa keberadaan unsur-unsur tersebut, menurutnya, sulit menentukan letak tindak pidananya. Alexander juga menyinggung sejumlah perkara yang melibatkan direksi BUMN. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil direksi disebut telah mengikuti prosedur operasional standar (SOP) dan kewenangan yang berlaku.
“Direksi memang menandatangani kontrak karena SOP mengharuskan begitu. Kalau itu dijalankan sesuai aturan, salahnya di mana?” katanya.
Ia menambahkan, dalam sejumlah persidangan tidak ditemukan bukti adanya perintah langsung dari direksi untuk mengatur pemenang atau melakukan intervensi tertentu. Tanpa bukti tersebut, keputusan bisnis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan pentingnya menjaga efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan ketepatan penerapan hukum.
“Sampai sekarang kita semua sepakat pemberantasan korupsi harus kuat dan efektif. Tapi kita tidak setuju kalau dalil pemberantasan korupsi digunakan untuk menyasar pihak yang sebenarnya tidak pantas disebut pelaku tindak pidana korupsi,” kata Febri.
Ia menyoroti Pasal 2 UU Tipikor yang memuat unsur “melawan hukum” sebagai salah satu sumber perdebatan. Mengutip pandangan akademisi hukum pidana Adami Chazawi, Febri menyebut pasal tersebut memiliki sifat yang sangat luas karena dirancang untuk menjangkau berbagai modus korupsi yang berkembang. Namun, di sisi lain, ruang tafsir yang luas itu berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak tepat.
“Ada perkara di mana ‘melawan hukum’ ditafsirkan sebagai melanggar kontrak, melanggar SOP, atau melanggar etika pengadaan. Padahal itu bukan ranah pidana korupsi,” ujarnya.
Febri juga mengingatkan bahwa persoalan administratif atau risiko bisnis yang tidak disertai niat jahat (mens rea) seharusnya tidak serta-merta ditarik ke ranah pidana hanya karena dianggap merugikan keuangan negara.
“Kalau ini persoalannya bisnis, selesaikan secara bisnis. Jangan semuanya ditarik ke tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia menilai penggunaan pasal secara tidak tepat justru berpotensi menjauhkan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu melindungi keuangan negara dan kepentingan masyarakat. (E-3)
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved