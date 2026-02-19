KPK Perpanjang Pencegahan Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri hingga Agustus 2026

Headline
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan untuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. Upaya paksa itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
"Betul, sampai 12 Agustus 2026," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2).
Hanya para tersangka yang pencegahan ke luar negerinya diperpanjang dalam kasus ini. Upaya paksa ini didasari kebutuhan penyidik menyelesaikan kasus.
"Perpanjangan cegah ke luar negeri ini dibutuhkan, karena proses penyidikan masih berlangsung," terang Budi.
Tim Hukum Yaqut menyampaikan kesimpulan bahwa proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya seharusnya merujuk pada ketentuan KUHAP baru.
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 5 poin gugatan dalam sidang praperadilan, mulai dari prosedur audit BPK hingga legalitas penetapan tersangka
