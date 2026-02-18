Mark McMorris: Profil, Prestasi, dan Emas Slopestyle Olimpiade 2026

Mark McMorris.(Olympic.com)

MARK McMorris (lahir 9 Desember 1993 di Regina, Saskatchewan, Kanada) merupakan salah satu legenda dunia snowboarding yang menjadi simbol ketangguhan dan konsistensi dalam olahraga ekstrem bersalju.

🏂 Spesialisasi dan Julukan

Spesialis: Snowboard Slopestyle & Big Air

Julukan: Sparky, The Comeback Kid

🏆 Prestasi Karier

Mark McMorris dikenal sebagai salah satu atlet snowboarding paling berprestasi di dunia dengan rekor medali yang impresif:

Olimpiade Musim Dingin 🥇 Emas Slopestyle — Olimpiade Milano Cortina 2026 🥉 Perunggu — Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022

Winter X Games — 25 medali (jumlah terbanyak dalam sejarah acara)

— 25 medali (jumlah terbanyak dalam sejarah acara) Kejuaraan Dunia — Emas Big Air 2021

Prestasi ini membuat McMorris menjadi atlet snowboard pertama yang memperoleh medali di empat edisi Olimpiade berturut‑turut dalam cabang Slopestyle.

💪 Kisah Ketangguhan

Sepanjang kariernya, McMorris berulang kali menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan bangkit dari cedera parah. Ia sempat mengalami kecelakaan fatal pada 2017 yang menyebabkan puluhan patah tulang dan paru‑paru kolaps — namun tetap kembali ke level dunia dan meraih hasil elite.

🥇 Olimpiade 2026 — Puncak Karier

Di Livigno Snow Park saat Olimpiade Milano Cortina 2026, McMorris mencetak skor tertinggi 94,33 di final Snowboard Slopestyle putra untuk merebut emas, unggul atas pesaing seperti Su Yiming (Tiongkok) dan Marcus Kleveland (Norwegia).

Penampilan ini menunjukkan bahwa meskipun dikelilingi atlet muda berbakat, pengalaman dan kontrol teknik McMorris tetap menjadi pembeda utama di panggung dunia.

🌟 Warisan dan Dampak

Di luar kompetisi, McMorris bersama keluarganya mendirikan McMorris Foundation, yang fokus menyediakan akses olahraga salju bagi anak‑anak kurang beruntung di Kanada — menunjukkan dampak sosialnya melampaui olahraga semata.