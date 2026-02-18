Mark McMorris: Profil, Prestasi, dan Emas Slopestyle Olimpiade 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MARK McMorris (lahir 9 Desember 1993 di Regina, Saskatchewan, Kanada) merupakan salah satu legenda dunia snowboarding yang menjadi simbol ketangguhan dan konsistensi dalam olahraga ekstrem bersalju.
🏂 Spesialisasi dan Julukan
🏆 Prestasi Karier
Mark McMorris dikenal sebagai salah satu atlet snowboarding paling berprestasi di dunia dengan rekor medali yang impresif:
Prestasi ini membuat McMorris menjadi atlet snowboard pertama yang memperoleh medali di empat edisi Olimpiade berturut‑turut dalam cabang Slopestyle.
💪 Kisah Ketangguhan
Sepanjang kariernya, McMorris berulang kali menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan bangkit dari cedera parah. Ia sempat mengalami kecelakaan fatal pada 2017 yang menyebabkan puluhan patah tulang dan paru‑paru kolaps — namun tetap kembali ke level dunia dan meraih hasil elite.
🥇 Olimpiade 2026 — Puncak Karier
Di Livigno Snow Park saat Olimpiade Milano Cortina 2026, McMorris mencetak skor tertinggi 94,33 di final Snowboard Slopestyle putra untuk merebut emas, unggul atas pesaing seperti Su Yiming (Tiongkok) dan Marcus Kleveland (Norwegia).
Penampilan ini menunjukkan bahwa meskipun dikelilingi atlet muda berbakat, pengalaman dan kontrol teknik McMorris tetap menjadi pembeda utama di panggung dunia.
🌟 Warisan dan Dampak
Di luar kompetisi, McMorris bersama keluarganya mendirikan McMorris Foundation, yang fokus menyediakan akses olahraga salju bagi anak‑anak kurang beruntung di Kanada — menunjukkan dampak sosialnya melampaui olahraga semata.
Mark McMorris, legenda snowboarding Kanada, raih medali emas Slopestyle Olimpiade 2026 setelah pulih dari cedera parah 2017. Simak prestasi, comeback, dan dampak sosialnya.
Chloe Kim mendominasi kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Di sisi lain, insiden Liu Jiayu memicu debat keamanan lintasan di Milano-Cortina.
Kabar baik dari Milano-Cortina! Liu Jiayu lolos dari cedera serius usai kecelakaan di kualifikasi halfpipe. Chloe Kim puncaki klasemen kualifikasi.
Kemenangan Kira Kimura di Big Air Olimpiade 2026 menandai pergeseran kekuatan seluncur salju dunia ke Asia.
Roland Fischnaller berhasil merebut medali emas nomor Parallel Giant Slalom putra di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Livigno Snow Park, Italia, Minggu (8/2/2026)
Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 akan digelar di Verona Arena pada 22 Februari. Simak jadwal, lokasi, dan prosesi handover ke Prancis 2030.
Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 akan digelar di Verona Arena pada 22 Februari. Simak jadwal, lokasi, dan prosesi handover ke Prancis 2030.
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Simak kronologi dan rincian skor Yuma Kagiyama saat meraih medali perak nomor tunggal putra figure skating di Olimpiade Milano Cortina 2026.
Jadwal final seluncur es Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini 12 Februari. Fokus pada dominasi atlet Jepang dan Korea di Figure Skating dan Short Track.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved