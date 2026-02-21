Jadwal dan Rundown Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026, Simak Prosesi Handover 2030

Headline
Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari terakhir. Upacara penutupan yang sangat dinantikan akan digelar di Verona Arena (Arena di Verona) pada Minggu, 22 Februari 2026. Lokasi ini dipilih untuk memberikan kesan historis yang mendalam bagi para atlet dan penonton di seluruh dunia.
Acara penutupan yang bertajuk "Beauty in Action" ini dirancang untuk merayakan harmoni antara keindahan alam Italia dan ketangkasan fisik para atlet. Berikut adalah rincian kronologi dan jadwal acara yang perlu Anda ketahui:
Bagi pemirsa di Indonesia, upacara penutupan ini dapat disaksikan pada waktu berikut:
Upacara ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam dengan rangkaian agenda utama sebagai berikut:
Verona Arena adalah amfiteater Romawi ketiga terbesar di Italia yang masih berdiri kokoh. Dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton untuk acara ini, suasana di dalam arena akan terasa lebih intim dibandingkan stadion sepak bola biasa. Panitia juga mengonfirmasi penggunaan light show canggih sebagai pengganti kembang api besar guna menjaga kelestarian struktur bangunan kuno dan kenyamanan ekosistem sekitar.
Setelah penutupan ini, api Paralimpiade akan segera dinyalakan di lokasi yang sama pada 6 Maret 2026, menandai dimulainya Paralimpiade Musim Dingin 2026.
