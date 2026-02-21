Jadwal dan Rundown Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026, Simak Prosesi Handover 2030

Ilustrasi(olympics.com)

Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari terakhir. Upacara penutupan yang sangat dinantikan akan digelar di Verona Arena (Arena di Verona) pada Minggu, 22 Februari 2026. Lokasi ini dipilih untuk memberikan kesan historis yang mendalam bagi para atlet dan penonton di seluruh dunia.

Acara penutupan yang bertajuk "Beauty in Action" ini dirancang untuk merayakan harmoni antara keindahan alam Italia dan ketangkasan fisik para atlet. Berikut adalah rincian kronologi dan jadwal acara yang perlu Anda ketahui:

Jadwal Pelaksanaan (Waktu Indonesia)

Bagi pemirsa di Indonesia, upacara penutupan ini dapat disaksikan pada waktu berikut:

Hari/Tanggal: Senin dini hari, 23 Februari 2026

Senin dini hari, 23 Februari 2026 Waktu Mulai: 02.30 WIB (20.30 Waktu Italia)

02.30 WIB (20.30 Waktu Italia) Lokasi: Verona Arena, Italia

Verona Arena, Italia Siaran Langsung: TVRI Sport / Olympics.com

Detail Rundown dan Penampilan Utama

Upacara ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam dengan rangkaian agenda utama sebagai berikut:

Parade Atlet: Perwakilan dari 92 negara akan berparade secara kolektif tanpa sekat negara untuk merayakan kebersamaan. Pertunjukan Seni: Menampilkan kolaborasi antara musik opera klasik Italia dengan musik elektronik modern dari Gabry Ponte dan penampilan vokal Achille Lauro. Simbolisme Pemadaman Api: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua kaldron di lokasi berbeda (Milan dan Cortina) akan dipadamkan secara bersamaan melalui siaran satelit. Penyerahan Bendera (Handover): Seremoni penyerahan bendera Olimpiade kepada tuan rumah berikutnya, Alpen Prancis (2030).

Keunikan Verona Arena

Verona Arena adalah amfiteater Romawi ketiga terbesar di Italia yang masih berdiri kokoh. Dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton untuk acara ini, suasana di dalam arena akan terasa lebih intim dibandingkan stadion sepak bola biasa. Panitia juga mengonfirmasi penggunaan light show canggih sebagai pengganti kembang api besar guna menjaga kelestarian struktur bangunan kuno dan kenyamanan ekosistem sekitar.