Jadwal Olimpiade 14 Februari: Ambisi Lucas Braathen Cetak Sejarah untuk Brasil

Ilustrasi(olympics.com)

ATLET ski alpen Lucas Pinheiro Braathen bersiap mencetak sejarah besar bagi Brasil dalam final nomor Giant Slalom putra di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Sabtu, 14 Februari 2026. Pertandingan yang digelar di lintasan legendaris Cortina d'Ampezzo ini menjadi peluang emas bagi Brasil untuk meraih medali pertama mereka sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang musim dingin.

Braathen, yang sebelumnya membela Norwegia sebelum memutuskan beralih kewarganegaraan mengikuti asal ibunya, kini menjadi simbol kebangkitan olahraga musim dingin di Amerika Selatan. Ia akan berhadapan langsung dengan juara bertahan asal Swiss, Marco Odermatt, dalam dua putaran (run) yang menentukan.

Bagi pemirsa di tanah air, aksi Braathen di babak final dapat disaksikan pada pukul 19.30 WIB. Keberhasilan Braathen diprediksi akan menjadi cerita paling emosional di hari kedelapan penyelenggaraan Olimpiade kali ini.

"Saya tidak hanya bermain ski untuk diri saya sendiri, saya bermain untuk budaya baru dan sejarah Brasil di atas salju. Besok adalah tentang membuktikan bahwa batas itu tidak ada," ujar Lucas Braathen usai sesi latihan terakhir di Cortina.

Info Pertandingan: Lucas Braathen akan turun dengan nomor start 7 di Run 1 yang dimulai pukul 16.00 WIB. Hasil akumulasi waktu dari dua putaran akan menentukan siapa yang berhak membawa pulang medali emas.

Jadwal Final Giant Slalom Putra (WIB)

Sesi Lokasi Waktu (WIB) Run 1 (Penyisihan) Olympia delle Tofane 16.00 WIB Run 2 (Final Medali) Olympia delle Tofane 19.30 WIB

Selain aksi Braathen, jadwal Olimpiade 14 Februari juga akan menampilkan persaingan di cabang Speed Skating dan Ski Jumping yang juga memperebutkan medali emas di malam yang sama. Seluruh update hasil pertandingan dapat dipantau langsung melalui portal Media Indonesia.

