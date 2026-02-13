Giant Slalom Putra Olimpiade 2026: Jadwal, Lokasi, dan Prediksi Peraih Emas antara Marco Odermatt vs Lucas Braathen

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
CABANG olahraga Ski Alpen nomor Giant Slalom Putra di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 akan menggelar babak final penentuan medali pada Sabtu (14/2) di lintasan Olympia delle Tofane, Cortina d'Ampezzo. Marco Odermatt asal Swiss difavoritkan mempertahankan gelar juara di tengah ancaman serius dari atlet Brasil, Lucas Braathen.
Odermatt yang datang sebagai peringkat satu dunia akan menghadapi tantangan teknis dari lintasan Olympia delle Tofane yang dikenal memiliki tingkat kecuraman ekstrem. Namun, sorotan publik juga tertuju pada Lucas Braathen yang berambisi mencetak sejarah sebagai atlet Brasil pertama yang meraih medali di Olimpiade Musim Dingin.
"The slope is in perfect condition, and I'm ready to give everything to defend this title," kata Marco Odermatt saat ditemui usai sesi latihan terakhir.
Sementara itu, Braathen menyatakan optimismenya untuk memberikan kejutan. "This is for Brazil. I want to show that we can compete at the highest level on ice and snow," ujarnya.
|Sesi Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Run 1 (Penyisihan)
|16.00 WIB
|Run 2 (Final Medali)
|19.30 WIB
Selain Odermatt dan Braathen, nama-nama seperti Manuel Feller (Austria) dan Henrik Kristoffersen (Norwegia) juga diprediksi akan meramaikan persaingan di podium. Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming pemegang hak siar resmi Olimpiade 2026 mulai sore hari nanti.
Masyarakat Indonesia dapat terus memantau pembaruan hasil pertandingan dan perolehan medali terkini melalui kanal olahraga Media Indonesia.
Su Yiming raih emas di hari ulang tahun dan Lucas Braathen cetak sejarah emas pertama Brasil di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina.
Sejarah tercipta di Olimpiade Musim Dingin 2026 per 18 Februari. Brasil raih emas pertama lewat Lucas Braathen, memecahkan dominasi negara salju.
Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini (17/2). Brasil cetak sejarah emas pertama, Norwegia masih kokoh di puncak klasemen.
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Simak jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 besok, 18 Februari. Ada final Alpine Skiing, Freestyle Skiing, dan Cross-Country
Cek jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 hari Senin, 16 Februari. Daftar 6 final medali emas dan jam tayang WIB hoki es putri.
Profil lengkap Mikaela Shiffrin, legenda ski alpen Amerika Serikat yang mengincar sejarah baru di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.
Panduan jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 15 Februari 2026. Jadwal final Biathlon, Speed Skating, hingga Big Match Ice Hockey.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved