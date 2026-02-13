Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Giant Slalom Putra Olimpiade 2026: Jadwal, Lokasi, dan Prediksi Peraih Emas antara Marco Odermatt vs Lucas Braathen

Media Indonesia
13/2/2026 20:43
Giant Slalom Putra Olimpiade 2026: Jadwal, Lokasi, dan Prediksi Peraih Emas antara Marco Odermatt vs Lucas Braathen
Ilustrasi(olympics.com)

CABANG olahraga Ski Alpen nomor Giant Slalom Putra di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 akan menggelar babak final penentuan medali pada Sabtu (14/2) di lintasan Olympia delle Tofane, Cortina d'Ampezzo. Marco Odermatt asal Swiss difavoritkan mempertahankan gelar juara di tengah ancaman serius dari atlet Brasil, Lucas Braathen.

Odermatt yang datang sebagai peringkat satu dunia akan menghadapi tantangan teknis dari lintasan Olympia delle Tofane yang dikenal memiliki tingkat kecuraman ekstrem. Namun, sorotan publik juga tertuju pada Lucas Braathen yang berambisi mencetak sejarah sebagai atlet Brasil pertama yang meraih medali di Olimpiade Musim Dingin.

"The slope is in perfect condition, and I'm ready to give everything to defend this title," kata Marco Odermatt saat ditemui usai sesi latihan terakhir.

Baca juga : Jadwal Olimpiade 14 Februari: Ambisi Lucas Braathen Cetak Sejarah untuk Brasil

Sementara itu, Braathen menyatakan optimismenya untuk memberikan kejutan. "This is for Brazil. I want to show that we can compete at the highest level on ice and snow," ujarnya.

Jadwal Final Giant Slalom Putra 14 Februari 2026

Sesi Pertandingan Waktu (WIB)
Run 1 (Penyisihan) 16.00 WIB
Run 2 (Final Medali) 19.30 WIB

Selain Odermatt dan Braathen, nama-nama seperti Manuel Feller (Austria) dan Henrik Kristoffersen (Norwegia) juga diprediksi akan meramaikan persaingan di podium. Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming pemegang hak siar resmi Olimpiade 2026 mulai sore hari nanti.

Masyarakat Indonesia dapat terus memantau pembaruan hasil pertandingan dan perolehan medali terkini melalui kanal olahraga Media Indonesia.

 

 



Editor : Indrastuti
