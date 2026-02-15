Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Olimpiade Musim Dingin 16 Februari: Jam Tayang WIB & Final Medali

Media Indonesia
15/2/2026 23:21
Jadwal Olimpiade Musim Dingin 16 Februari: Jam Tayang WIB & Final Medali
Ilustrasi(olympics.com)

 Gelaran Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 memasuki hari ke-10 pada Senin (16/2) dengan menyajikan enam perebutan medali emas yang krusial. Sejumlah cabang olahraga unggulan seperti Alpine Skiing, Figure Skating, hingga semifinal Hoki Es putri akan menjadi sajian utama yang dapat dinikmati pemirsa di Indonesia mulai sore hari.

Pertandingan hari ini akan menjadi panggung bagi para atlet terbaik dunia untuk menambah pundi-pundi medali bagi negaranya, terutama Norwegia dan Amerika Serikat yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Salah satu yang paling dinanti adalah final nomor bergengsi Slalom Putra di cabang Alpine Skiing dan penentuan juara di nomor Pairs Figure Skating.

Daftar Final Medali Emas (Senin, 16 Februari 2026)

Berikut adalah jadwal final perebutan medali emas yang telah dikonversi ke dalam Waktu Indonesia Barat (WIB):

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (WIB)
Freestyle Skiing Women's Freeski Big Air Final 16.43 WIB
Figure Skating Pairs Free Skating (Final Medali) 17.00 WIB
Ski Jumping Men's Super Team Final 17.20 WIB
Bobsleigh Women's Monobob (Heat 4) 18.06 WIB
Alpine Skiing Men's Slalom (Run 2) 18.30 WIB
Short Track Women's 1,000m Finals 23.00 WIB

Jadwal Pertandingan Penting Lainnya

Selain perebutan medali, hari ke-10 juga menyajikan laga-laga penentuan di babak penyisihan dan play-off yang tak kalah seru:

  • Hoki Es (Putri): Babak Semifinal antara Amerika Serikat vs Swedia akan berlangsung pada pukul 18.10 WIB. Pemenang laga ini dipastikan mengamankan tiket ke partai puncak.
  • Curling (Putri): Tuan rumah Italia akan menghadapi Amerika Serikat dalam sesi Round Robin ke-7 pada pukul 14.05 WIB.
  • Curling (Putra): Sesi Round Robin ke-8 akan dimulai pada pukul 19.05 WIB, mempertemukan tim-tim unggulan seperti Kanada dan Britania Raya.

Bagi penonton di Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming resmi dan kanal olahraga yang memegang hak siar Olimpiade Milano Cortina 2026. Update hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru akan dilaporkan secara berkala melalui mediaindonesia.com.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved