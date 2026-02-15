Jadwal Olimpiade Musim Dingin 16 Februari: Jam Tayang WIB & Final Medali

Headline
Gelaran Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 memasuki hari ke-10 pada Senin (16/2) dengan menyajikan enam perebutan medali emas yang krusial. Sejumlah cabang olahraga unggulan seperti Alpine Skiing, Figure Skating, hingga semifinal Hoki Es putri akan menjadi sajian utama yang dapat dinikmati pemirsa di Indonesia mulai sore hari.
Pertandingan hari ini akan menjadi panggung bagi para atlet terbaik dunia untuk menambah pundi-pundi medali bagi negaranya, terutama Norwegia dan Amerika Serikat yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Salah satu yang paling dinanti adalah final nomor bergengsi Slalom Putra di cabang Alpine Skiing dan penentuan juara di nomor Pairs Figure Skating.
Berikut adalah jadwal final perebutan medali emas yang telah dikonversi ke dalam Waktu Indonesia Barat (WIB):
|Cabang Olahraga
|Nomor Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Freestyle Skiing
|Women's Freeski Big Air Final
|16.43 WIB
|Figure Skating
|Pairs Free Skating (Final Medali)
|17.00 WIB
|Ski Jumping
|Men's Super Team Final
|17.20 WIB
|Bobsleigh
|Women's Monobob (Heat 4)
|18.06 WIB
|Alpine Skiing
|Men's Slalom (Run 2)
|18.30 WIB
|Short Track
|Women's 1,000m Finals
|23.00 WIB
Selain perebutan medali, hari ke-10 juga menyajikan laga-laga penentuan di babak penyisihan dan play-off yang tak kalah seru:
Bagi penonton di Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming resmi dan kanal olahraga yang memegang hak siar Olimpiade Milano Cortina 2026. Update hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru akan dilaporkan secara berkala melalui mediaindonesia.com.
