Jadwal Olimpiade Musim Dingin 16 Februari: Jam Tayang WIB & Final Medali

Ilustrasi(olympics.com)

Gelaran Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 memasuki hari ke-10 pada Senin (16/2) dengan menyajikan enam perebutan medali emas yang krusial. Sejumlah cabang olahraga unggulan seperti Alpine Skiing, Figure Skating, hingga semifinal Hoki Es putri akan menjadi sajian utama yang dapat dinikmati pemirsa di Indonesia mulai sore hari.

Pertandingan hari ini akan menjadi panggung bagi para atlet terbaik dunia untuk menambah pundi-pundi medali bagi negaranya, terutama Norwegia dan Amerika Serikat yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Salah satu yang paling dinanti adalah final nomor bergengsi Slalom Putra di cabang Alpine Skiing dan penentuan juara di nomor Pairs Figure Skating.

Daftar Final Medali Emas (Senin, 16 Februari 2026)

Berikut adalah jadwal final perebutan medali emas yang telah dikonversi ke dalam Waktu Indonesia Barat (WIB):

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (WIB) Freestyle Skiing Women's Freeski Big Air Final 16.43 WIB Figure Skating Pairs Free Skating (Final Medali) 17.00 WIB Ski Jumping Men's Super Team Final 17.20 WIB Bobsleigh Women's Monobob (Heat 4) 18.06 WIB Alpine Skiing Men's Slalom (Run 2) 18.30 WIB Short Track Women's 1,000m Finals 23.00 WIB

Jadwal Pertandingan Penting Lainnya

Selain perebutan medali, hari ke-10 juga menyajikan laga-laga penentuan di babak penyisihan dan play-off yang tak kalah seru:

Hoki Es (Putri): Babak Semifinal antara Amerika Serikat vs Swedia akan berlangsung pada pukul 18.10 WIB. Pemenang laga ini dipastikan mengamankan tiket ke partai puncak.

Babak Semifinal antara Amerika Serikat vs Swedia akan berlangsung pada pukul 18.10 WIB. Pemenang laga ini dipastikan mengamankan tiket ke partai puncak. Curling (Putri): Tuan rumah Italia akan menghadapi Amerika Serikat dalam sesi Round Robin ke-7 pada pukul 14.05 WIB.

Tuan rumah Italia akan menghadapi Amerika Serikat dalam sesi Round Robin ke-7 pada pukul 14.05 WIB. Curling (Putra): Sesi Round Robin ke-8 akan dimulai pada pukul 19.05 WIB, mempertemukan tim-tim unggulan seperti Kanada dan Britania Raya.

Bagi penonton di Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming resmi dan kanal olahraga yang memegang hak siar Olimpiade Milano Cortina 2026. Update hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru akan dilaporkan secara berkala melalui mediaindonesia.com.