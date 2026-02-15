Jadwal Olimpiade Musim Dingin 15 Februari 2026: Penentuan Dominasi Klasemen Medali

Headline
Persaingan di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 semakin memanas pada hari ke-10, Minggu, 15 Februari 2026. Sebanyak enam medali emas akan diperebutkan hari ini, menjadikannya momen krusial bagi negara-negara unggulan untuk mengamankan posisi puncak klasemen medali sementara.
Arena salju dan es di Italia akan menjadi saksi bisu pertarungan atlet-atlet elit dunia. Fokus utama tertuju pada cabang Alpine Skiing nomor Giant Slalom putra dan Speed Skating 500 meter putra, di mana pergeseran posisi di tiga besar klasemen umum sangat mungkin terjadi.
Hingga pagi ini, persaingan di papan atas masih sangat ketat dengan selisih hanya satu hingga dua medali emas antar negara. Jika Norwegia mampu mendominasi di cabang Biathlon hari ini, mereka diprediksi akan menjauh dari kejaran Jerman. Sebaliknya, kesuksesan atlet Belanda di lintasan Speed Skating bisa membawa mereka merangsek masuk ke jajaran lima besar klasemen umum.
|Cabang Olahraga
|Nomor Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Alpine Skiing
|Men's Giant Slalom (Final)
|19:30 WIB
|Speed Skating
|Men's 500m (Final)
|21:00 WIB
|Biathlon
|Women's 10km Pursuit
|20:15 WIB
|Biathlon
|Men's 12.5km Pursuit
|22:00 WIB
|Short Track
|Women's 3000m Relay (Final)
|01:45 WIB*
*Menunjukkan waktu pada hari berikutnya (Senin dini hari).
Selain perebutan medali, sorotan dunia juga tertuju pada penyisihan grup Ice Hockey pria. Pertandingan antara Amerika Serikat vs Kanada akan berlangsung pada pukul 03:00 WIB (Senin). Ini adalah laga hidup-mati untuk menentukan posisi unggulan di babak perempat final.
Hasil dari rangkaian pertandingan hari ini akan memberikan gambaran jelas siapa yang memiliki peluang terbesar untuk keluar sebagai juara umum Olimpiade Musim Dingin 2026. Pantau terus update hasil pertandingan dan klasemen medali terbaru hanya di Media Indonesia.
