Mikaela Shiffrin(olympics.com)

Jadwal Olimpiade Musim Dingin 15 Februari: Panggung Pembuktian Shiffrin & Bintang NHL

Hari ke-10 Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Minggu, 15 Februari 2026, bukan sekadar tentang perburuan medali, melainkan tentang narasi kebangkitan para legenda. Mata dunia tertuju pada lintasan salju Cortina d'Ampezzo saat ratu ski alpen, Mikaela Shiffrin, turun di nomor spesialisnya, Giant Slalom.

Di sisi lain, arena es Milano akan bergemuruh dengan kembalinya para pemain profesional NHL ke panggung Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 2014, menghadirkan intensitas pertandingan yang setara dengan final Piala Stanley.

Kutipan Pilihan: Mikaela Shiffrin "Berada di Italia, di lintasan yang memiliki sejarah panjang seperti Cortina, memberikan tekanan sekaligus inspirasi luar biasa. Ini bukan hanya soal emas, tapi soal bagaimana kita mengeksekusi setiap belokan dengan sempurna di bawah tekanan dunia." Baca juga : Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 15 Februari 2026: Cek Jam Tayang WIB

Profil Bintang & Jadwal Aksi (WIB)

Simak jadwal aksi para atlet ikonik dunia yang akan berlaga mulai Minggu malam hingga Senin dini hari WIB:

Atlet Utama Cabang / Nomor Waktu (WIB) Johannes Boe (NOR) Biathlon - Men's Pursuit 23:15 WIB Mikaela Shiffrin (USA) Ski Alpen - Giant Slalom (Final) 01:30 WIB* Erin Jackson (USA) Speed Skating - 500m (Final) 03:00 WIB* Auston Matthews (USA) Ice Hockey - USA vs Jerman 03:10 WIB*

*Menunjukkan waktu pada Senin dini hari, 16 Februari 2026.

Mengapa Harus Menonton?

Kehadiran bintang-bintang besar ini diprediksi akan meningkatkan angka viewership global secara signifikan. Bagi Shiffrin, kemenangan di Giant Slalom akan mengukuhkan posisinya sebagai pengumpul medali emas terbanyak di sejarah ski alpen Amerika Serikat. Sementara itu, laga hoki es antara Amerika Serikat dan Jerman menjadi ujian taktik bagi tim muda AS melawan disiplin tinggi tim panser Jerman.

Jangan lewatkan pembaruan eksklusif dan wawancara pasca-pertandingan para atlet dunia ini hanya di Media Indonesia.