Jadwal Olimpiade Musim Dingin 19 Februari 2026: Final Hoki Es Putri AS vs Kanada

Ilustrasi(olympics.com)

Memasuki hari ke-13 Olimpiade Musim Dingin 2026, Kamis (19/2), persaingan perebutan medali semakin memanas. Dua cabang olahraga primadona, hoki es dan figure skating, dijadwalkan akan melahirkan juara-juara baru pada malam hari waktu Italia.

Final Idaman Hoki Es Putri: AS vs Kanada

Salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga dunia akan kembali tersaji di Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. Tim nasional hoki es putri Amerika Serikat akan menantang juara bertahan Kanada dalam partai final perebutan medali emas pada pukul 19:10 waktu setempat. Meskipun AS sempat menang telak 5-0 di fase grup, Kanada dikenal memiliki mentalitas juara yang kuat di partai puncak.

Informasi Pertandingan: Sebelum laga final, perebutan medali perunggu akan mempertemukan Swiss melawan Swedia pada pukul 14:40 waktu setempat.

Pertarungan Ratu Es di Milano

Di Milano Ice Skating Arena, perhatian akan tertuju pada cabang Figure Skating tunggal putri. Sakamoto Kaori dari Jepang dan Alysa Liu dari Amerika Serikat diprediksi akan bersaing ketat dalam sesi Free Skating. Atlet muda Jepang, Nakai Ami, yang memimpin di babak short program, juga menjadi kandidat kuat peraih emas.

Waktu (Lokal) Cabang Olahraga Nomor/Event Lokasi 13:55 Ski Mountaineering Final Sprint Putri Klaster Pegunungan 14:15 Ski Mountaineering Final Sprint Putra Klaster Pegunungan 19:00 Figure Skating Women's Free Skating (Final) Milano Ice Skating Arena 19:10 Ice Hockey Final Putri: AS vs Kanada Milano Santa Giulia

Selain nomor-nomor final tersebut, mata dunia juga akan tertuju pada kualifikasi Freestyle Skiing Halfpipe putri, di mana megabintang Eileen Gu akan memulai upayanya mempertahankan medali emas. Sementara itu, cabang Curling putra telah memasuki babak semifinal yang sangat menentukan.

Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui saluran resmi pemegang hak siar Olimpiade, dengan pembaruan hasil medali secara real-time yang dapat diikuti melalui portal berita Media Indonesia.