Jadwal Olimpiade Musim Dingin 19 Februari 2026: Final Hoki Es Putri AS vs Kanada

Memasuki hari ke-13 Olimpiade Musim Dingin 2026, Kamis (19/2), persaingan perebutan medali semakin memanas. Dua cabang olahraga primadona, hoki es dan figure skating, dijadwalkan akan melahirkan juara-juara baru pada malam hari waktu Italia.
Salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga dunia akan kembali tersaji di Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. Tim nasional hoki es putri Amerika Serikat akan menantang juara bertahan Kanada dalam partai final perebutan medali emas pada pukul 19:10 waktu setempat. Meskipun AS sempat menang telak 5-0 di fase grup, Kanada dikenal memiliki mentalitas juara yang kuat di partai puncak.
Di Milano Ice Skating Arena, perhatian akan tertuju pada cabang Figure Skating tunggal putri. Sakamoto Kaori dari Jepang dan Alysa Liu dari Amerika Serikat diprediksi akan bersaing ketat dalam sesi Free Skating. Atlet muda Jepang, Nakai Ami, yang memimpin di babak short program, juga menjadi kandidat kuat peraih emas.
|Waktu (Lokal)
|Cabang Olahraga
|Nomor/Event
|Lokasi
|13:55
|Ski Mountaineering
|Final Sprint Putri
|Klaster Pegunungan
|14:15
|Ski Mountaineering
|Final Sprint Putra
|Klaster Pegunungan
|19:00
|Figure Skating
|Women's Free Skating (Final)
|Milano Ice Skating Arena
|19:10
|Ice Hockey
|Final Putri: AS vs Kanada
|Milano Santa Giulia
Selain nomor-nomor final tersebut, mata dunia juga akan tertuju pada kualifikasi Freestyle Skiing Halfpipe putri, di mana megabintang Eileen Gu akan memulai upayanya mempertahankan medali emas. Sementara itu, cabang Curling putra telah memasuki babak semifinal yang sangat menentukan.
Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui saluran resmi pemegang hak siar Olimpiade, dengan pembaruan hasil medali secara real-time yang dapat diikuti melalui portal berita Media Indonesia.
