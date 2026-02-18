Klasemen Olimpiade Musim Dingin 2026: Norwegia tak Terbendung, Tuan Rumah Italia Tempel Ketat

Ilustrasi(olympics.com)

KONTINGEN Norwegia semakin mengukuhkan posisinya sebagai penguasa salju dengan memuncaki klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Musim Dingin 2026 hingga Rabu, 18 Februari 2026. Hingga sore hari ini, tim "Negeri Matahari Tengah Malam" tersebut telah mengoleksi total 31 medali, dengan rincian 14 emas, 8 perak, dan 9 perunggu.

Dominasi Norwegia sulit dipatahkan setelah tambahan emas terbaru datang dari cabang olahraga cross-country skiing. Kemenangan Johannes Hoesflot Klaebo di nomor sprint putra menjadi kunci utama yang menjauhkan jarak perolehan emas Norwegia dari para pesaing terdekatnya.

Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026 (Per 18 Februari)

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total 1 Norwegia 14 8 9 31 2 Italia 9 4 11 24 3 Amerika Serikat 6 10 5 21 4 Belanda 6 6 1 13 5 Jerman 5 8 7 20

Tuan rumah Italia membuntuti di posisi kedua dengan perolehan 9 medali emas. Dukungan publik di Milano dan Cortina d'Ampezzo terbukti ampuh mendongkrak performa atlet Azzurri, terutama di cabang short track speed skating dan luge yang menjadi lumbung medali mereka hari ini.

Sementara itu, Amerika Serikat tertahan di peringkat ketiga dengan 6 emas. Meskipun memiliki total medali yang cukup banyak (21 medali), kegagalan di beberapa nomor final alpine skiing membuat posisi mereka disalip oleh efektivitas Belanda yang juga mengoleksi 6 emas namun unggul di cabang speed skating.

Catatan Redaksi: Klasemen ini bersifat dinamis dan akan terus berubah seiring selesainya sejumlah nomor final pada Rabu malam waktu Italia atau Kamis dini hari WIB.

Persaingan di lima besar diprediksi akan terus bergejolak, mengingat Jerman dan Kanada masih menyimpan atlet-atlet unggulan di cabang bobsleigh dan figure skating yang baru akan memperebutkan medali dalam 24 jam ke depan.