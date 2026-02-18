Ilustrasi(olympics.com)

Atlet ski gaya bebas veteran asal Tiongkok, Xu Mengtao, sukses menorehkan tinta emas dalam sejarah olahraga musim dingin. Tampil di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Xu berhasil mempertahankan gelar juaranya di nomor women's aerials, membuktikan dominasi Tiongkok di disiplin ini.

Konsistensi di Usia 35 Tahun

Di usianya yang telah menginjak 35 tahun, Xu Mengtao tetap menunjukkan performa atletis yang luar biasa. Dalam babak final yang digelar di Livigno, Italia, ia berhasil mendaratkan lompatan dengan tingkat kesulitan tinggi yang membuatnya meraih skor tertinggi dari para juri. Kemenangan ini merupakan medali emas Olimpiade kedua bagi Xu secara individu setelah sebelumnya meraih prestasi serupa di Beijing 2022.

Status Grand Slam: Ia memegang gelar juara di Olimpiade, Kejuaraan Dunia, World Cup, dan Asian Winter Games.

Inspirasi Tim: Xu kini berperan sebagai mentor bagi atlet muda Tiongkok di skuad nasional.

Dominasi Tiongkok di Arena Salju

Keberhasilan Xu Mengtao memberikan tambahan Mata Uang Rupiah yang signifikan bagi prestise olahraga Tiongkok di kancah internasional. Sejak meraih emas pertamanya di kandang sendiri pada 2022, Xu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa, meskipun sempat diselingi aktivitas di luar olahraga seperti peluncuran otobiografinya.

Kategori Detail Pertandingan Cabang Olahraga Freestyle Skiing (Aerials Putri) Lokasi Livigno, Italia Hasil Medali Emas

Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi kontingen Tiongkok lainnya untuk terus mendulang medali di sisa kompetisi Milano Cortina 2026.