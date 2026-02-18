Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Atlet ski gaya bebas veteran asal Tiongkok, Xu Mengtao, sukses menorehkan tinta emas dalam sejarah olahraga musim dingin. Tampil di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Xu berhasil mempertahankan gelar juaranya di nomor women's aerials, membuktikan dominasi Tiongkok di disiplin ini.
Di usianya yang telah menginjak 35 tahun, Xu Mengtao tetap menunjukkan performa atletis yang luar biasa. Dalam babak final yang digelar di Livigno, Italia, ia berhasil mendaratkan lompatan dengan tingkat kesulitan tinggi yang membuatnya meraih skor tertinggi dari para juri. Kemenangan ini merupakan medali emas Olimpiade kedua bagi Xu secara individu setelah sebelumnya meraih prestasi serupa di Beijing 2022.
Keberhasilan Xu Mengtao memberikan tambahan Mata Uang Rupiah yang signifikan bagi prestise olahraga Tiongkok di kancah internasional. Sejak meraih emas pertamanya di kandang sendiri pada 2022, Xu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa, meskipun sempat diselingi aktivitas di luar olahraga seperti peluncuran otobiografinya.
|Kategori
|Detail Pertandingan
|Cabang Olahraga
|Freestyle Skiing (Aerials Putri)
|Lokasi
|Livigno, Italia
|Hasil
|Medali Emas
Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi kontingen Tiongkok lainnya untuk terus mendulang medali di sisa kompetisi Milano Cortina 2026.
Jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 per 19 Februari. Saksikan final hoki es putri AS vs Kanada dan perebutan emas figure skating tunggal putri.
Johannes Klæbo dan Mark McMorris resmi menjadi legenda abadi setelah raihan emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 per 18 Februari. Simak profil kemenangannya.
Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 per 18 Februari. Norwegia kokoh di puncak dengan 14 emas, disusul tuan rumah Italia dan Amerika Serikat.
Johannes Høsflot Klæbo cetak sejarah! Raih emas ke-10 di Olimpiade 2026 Milano Cortina, Klæbo resmi jadi atlet tersukses sepanjang masa. Cek detailnya di sini.
Siapa penggagas slopestyle di Olimpiade? Temukan sejarah peran IOC, FIS, dan desakan komunitas olahraga ekstrem dalam membawa slopestyle ke panggung dunia.
Siapa penggagas slopestyle di Olimpiade? Temukan sejarah peran IOC, FIS, dan desakan komunitas olahraga ekstrem dalam membawa slopestyle ke panggung dunia.
Kenali Marion Thénault, peraih emas Ski Aerial Olimpiade 2026. Dari pesenam hingga calon insinyur dirgantara yang taklukkan dunia.
Marion Thénault raih emas Ski Aerial putri Olimpiade 2026. Cek hasil lengkap, skor, dan kronologi jatuhnya juara bertahan Xu Mengtao di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved