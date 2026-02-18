Marion Thénault Rebut Emas Aerial Putri, Dominasi Tiongkok Runtuh di Milano Cortina

Headline
KEJUTAN besar terjadi di nomor Freestyle Skiing Women's Aerials Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Atlet Kanada, Marion Thénault, sukses merebut medali emas setelah menampilkan lompatan dengan tingkat kesulitan tinggi di Livigno Aerials Park, Rabu (18/2/2026).
Thénault mencatatkan skor fantastis 108.61 pada babak Final 2, mengungguli Danielle Scott dari Australia yang meraih perak dengan skor 99.59. Hasil ini sekaligus menandai runtuhnya dominasi atlet-atlet Tiongkok yang biasanya merajai nomor ini dalam beberapa edisi Olimpiade terakhir.
Juara bertahan asal Tiongkok, Xu Mengtao, yang difavoritkan kembali meraih emas, harus menelan pil pahit. Meskipun mencoba trik Back Full-Full-Full (tiga salto dengan tiga putaran), atlet berusia 35 tahun itu gagal melakukan pendaratan sempurna. Xu terjatuh saat menyentuh salju, yang membuatnya hanya menempati posisi kelima dengan skor 89.29.
Nasib serupa juga dialami oleh harapan Amerika Serikat, Winter Vinecki dan Kaila Kuhn. Keduanya sempat tampil impresif di babak kualifikasi, namun gagal mempertahankan konsistensi di babak final yang krusial akibat kondisi angin yang cukup kencang di area kompetisi.
|Medali
|Nama Atlet
|Negara
|Skor Akhir
|EMAS
|Marion Thénault
|Kanada
|108.61
|PERAK
|Danielle Scott
|Australia
|99.59
|PERUNGGU
|Shao Qi
|Tiongkok
|90.22
Bagi Danielle Scott, medali perak ini terasa seperti emas. Setelah berpartisipasi dalam tiga Olimpiade sebelumnya tanpa medali, atlet Australia ini akhirnya mampu naik podium. Scott tampil sangat stabil di Final 1 dan Final 2, memilih strategi "aman namun bersih" yang terbukti ampuh saat atlet lain justru terjatuh karena mengejar tingkat kesulitan (DoD) yang terlalu tinggi.
Dengan hasil ini, Kanada semakin memperkokoh posisi mereka di jajaran elit olahraga musim dingin, khususnya di cabang Freestyle Skiing, menyusul kesuksesan mereka di nomor Snowboard sebelumnya.
