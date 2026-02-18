Profil Marion Thénault: Peraih Emas Olimpiade 2026 yang Juga Calon Insinyur Dirgantara

Marion Thénault(olympic.ca)

NAMA Marion Thénault mendadak menjadi perbincangan dunia setelah keberhasilannya meraih medali emas di nomor Ski Aerial Putri Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Atlet asal Kanada ini tidak hanya dikenal karena keberaniannya di udara, tetapi juga karena latar belakangnya yang unik sebagai seorang intelektual di bidang teknik.

Thénault lahir pada 9 April 2000 di Sherbrooke, Quebec. Sebelum dikenal sebagai ratu aerial, ia memulai karier olahraganya sebagai pesenam artistik selama 14 tahun. Transisi kariernya dimulai pada 2017 ketika ia ditemukan oleh program pencarian bakat RBC Training Ground yang melihat potensi luar biasa dalam koordinasi udara dan kekuatan fisiknya.

Kecerdasan di Balik Lompatan Ekstrem

Hal yang membedakan Thénault dari kompetitornya adalah latar belakang pendidikannya. Ia menempuh studi Teknik Dirgantara (Aerospace Engineering) di Universitas Concordia. Dalam berbagai kesempatan, Thénault mengaku bahwa pemahamannya tentang prinsip-prinsip aerodinamika dan mekanika membantunya memvisualisasikan rotasi tubuh saat melakukan trik salto tiga tingkat (triple cork).

“Saya melihat lompatan saya sebagai sebuah persamaan fisika. Kecepatan di in-run, sudut peluncuran, dan hambatan udara adalah variabel yang harus saya kendalikan,” ujar Thénault setelah kemenangannya di Livigno.

Biodata Singkat Marion Thénault

Nama Lengkap Marion Thénault Tempat, Tanggal Lahir Sherbrooke, Kanada, 9 April 2000 Spesialisasi Freestyle Skiing (Aerials) Pendidikan Teknik Dirgantara, Universitas Concordia Prestasi Utama Emas Olimpiade 2026, Juara Dunia 2025, Perunggu Olimpiade 2022 (Beregu)

Konsistensi Menuju Puncak

Karier internasional Thénault melesat cepat sejak debutnya di Piala Dunia pada 2020. Ia meraih gelar Rookie of the Year pada musim 2020/21 dan terus mengumpulkan podium di berbagai seri dunia. Puncaknya terjadi pada musim 2025 ketika ia menjadi juara dunia, yang kemudian ia sempurnakan dengan medali emas individu pertamanya di Olimpiade 2026.

Keberhasilan Thénault di Milano Cortina tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kanada, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu atlet paling berpengaruh dalam sejarah olahraga musim dingin modern. Ia menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda bahwa prestasi olahraga dan keunggulan akademik dapat berjalan beriringan.