Profil Marion Thénault: Peraih Emas Olimpiade 2026 yang Juga Calon Insinyur Dirgantara

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NAMA Marion Thénault mendadak menjadi perbincangan dunia setelah keberhasilannya meraih medali emas di nomor Ski Aerial Putri Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Atlet asal Kanada ini tidak hanya dikenal karena keberaniannya di udara, tetapi juga karena latar belakangnya yang unik sebagai seorang intelektual di bidang teknik.
Thénault lahir pada 9 April 2000 di Sherbrooke, Quebec. Sebelum dikenal sebagai ratu aerial, ia memulai karier olahraganya sebagai pesenam artistik selama 14 tahun. Transisi kariernya dimulai pada 2017 ketika ia ditemukan oleh program pencarian bakat RBC Training Ground yang melihat potensi luar biasa dalam koordinasi udara dan kekuatan fisiknya.
Hal yang membedakan Thénault dari kompetitornya adalah latar belakang pendidikannya. Ia menempuh studi Teknik Dirgantara (Aerospace Engineering) di Universitas Concordia. Dalam berbagai kesempatan, Thénault mengaku bahwa pemahamannya tentang prinsip-prinsip aerodinamika dan mekanika membantunya memvisualisasikan rotasi tubuh saat melakukan trik salto tiga tingkat (triple cork).
“Saya melihat lompatan saya sebagai sebuah persamaan fisika. Kecepatan di in-run, sudut peluncuran, dan hambatan udara adalah variabel yang harus saya kendalikan,” ujar Thénault setelah kemenangannya di Livigno.
|Nama Lengkap
|Marion Thénault
|Tempat, Tanggal Lahir
|Sherbrooke, Kanada, 9 April 2000
|Spesialisasi
|Freestyle Skiing (Aerials)
|Pendidikan
|Teknik Dirgantara, Universitas Concordia
|Prestasi Utama
|Emas Olimpiade 2026, Juara Dunia 2025, Perunggu Olimpiade 2022 (Beregu)
Karier internasional Thénault melesat cepat sejak debutnya di Piala Dunia pada 2020. Ia meraih gelar Rookie of the Year pada musim 2020/21 dan terus mengumpulkan podium di berbagai seri dunia. Puncaknya terjadi pada musim 2025 ketika ia menjadi juara dunia, yang kemudian ia sempurnakan dengan medali emas individu pertamanya di Olimpiade 2026.
Keberhasilan Thénault di Milano Cortina tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kanada, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu atlet paling berpengaruh dalam sejarah olahraga musim dingin modern. Ia menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda bahwa prestasi olahraga dan keunggulan akademik dapat berjalan beriringan.
Jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 per 19 Februari. Saksikan final hoki es putri AS vs Kanada dan perebutan emas figure skating tunggal putri.
Johannes Klæbo dan Mark McMorris resmi menjadi legenda abadi setelah raihan emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 per 18 Februari. Simak profil kemenangannya.
Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 per 18 Februari. Norwegia kokoh di puncak dengan 14 emas, disusul tuan rumah Italia dan Amerika Serikat.
Johannes Høsflot Klæbo cetak sejarah! Raih emas ke-10 di Olimpiade 2026 Milano Cortina, Klæbo resmi jadi atlet tersukses sepanjang masa. Cek detailnya di sini.
Legenda ski gaya bebas Tiongkok, Xu Mengtao, sukses meraih medali emas di nomor aerials putri Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.
Siapa penggagas slopestyle di Olimpiade? Temukan sejarah peran IOC, FIS, dan desakan komunitas olahraga ekstrem dalam membawa slopestyle ke panggung dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved